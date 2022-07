Medirlo todo por las redes es un error

LAS redes sociales han supuesto un raro salto para algunos. A la búsqueda de seguidores (amigos digitales, admiradores fraseológicos), se afanan en hallar algo inteligente en unos pocos caracteres. Lo suyo es comentarlo todo, estar al quite, opinar y opinar, incluso (o, sobre todo) de lo que nadie les ha pedido opinión. Es fácil: teclear unas palabras, muchas veces en contra de algo.

No quiero parecer retrógrado, pero me niego a medirlo todo por las redes sociales. No creo que esas audiencias indiquen nada decisivo. Hay macetas de algunos jardines que han sido contempladas por mucha más gente. Y ni siquiera lo saben. Ocurre con los que prescriben y marcan tendencias: se supone que eso ocurre porque mucha gente lee sus frases o sus ocurrencias. Pero a veces es porque otros pasaban por allí. O por la moda. Aún así, desde un punto de vista comercial, se aprovecha mucho el tirón. Si hay gente visitando tu escaparate, es probable que tú seas un excelente gancho. Y que alcances un lugar bajo el sol mediático, hasta que el personal se canse.

Para muchos jóvenes las redes son la primera fuente de información. Se han saltado varios pueblos, o se los han hecho saltar, incluyendo periódicos (aunque sean digitales), en la creencia de que esa información no es tan directa ni tan pura como la que emana de tuiteros o youtuberos. Ya están en otra onda, han nacido con eso. Pueden ver docenas de vídeos cada día, pero casi ninguno de un especialista, de un corresponsal, de un periodista. Se los han saltado. Hay un consumo inmediato que va por un canal muy distinto. De la misma forma que muchos consumen frases, pero no libros. El encanto minimalista de la frase, supuestamente inteligente, bate cualquier texto prolijo. No hay tiempo para tanto. Hay novelas que imitan el lenguaje de las redes, como cebo para no iniciados en la literatura, pero sí en el Twitter.

Seguramente estamos ante una gran transformación, y aquí vengo yo, pobre de mí, defendiendo a modernistas y victorianos, tan distintos. La velocidad del presente y el enganche pantallero hace que todo tenga que ser breve, evitando cualquier tendencia al scroll (nada de tener que bajar o subir en busca de más texto. Que todo quepa en un golpe de pantalla). La frase afortunada no es una greguería casi nunca, aunque hay gente con estilo. Vivimos un tiempo sentencioso, con tendencia a lo doctrinario, al eslogan, o a esas frases chupiguáis sobre cómo hay que vivir y cómo hay que amar. Con dificultad hallo literatura en nada de eso, pero hay mucho consumidor de frase de diseño. Lo que tú ves cursi otros pueden verlo como algo muy mono (o eso dicen).

Comprendo a los más jóvenes, recriados en estas tendencias, pues nacieron con ellas. No es la mejor manera de saber del mundo, ni de leer literatura, pero ya se enterarán. Lo malo es tragarse a los que usan la frasecita para la propaganda y el ego. Muchos, menos jóvenes, han sido impelidos a habitar ese mundo para coleccionar seguidores y fieles, hasta el Instagram y más allá. Multiplican su presencia con opiniones de lo divino, lo humano y lo mediopensionista, y además retuitean con fruición, creando oleajes afines, inmediatos, lo que provoca la sensación de que estás donde debes estar y lees lo que debes leer. Ya sabes, ese estúpido confort. Mejor irse fuera de modas y prescripciones, sin embargo. Hay un salto más difícil de dar: volver al texto, a la lectura larga, a lo reflexivo, a lo inesperado, y dejar de ser yonquis de la frase de moda.