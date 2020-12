Meirás, a loita continúa

FALEMOS polo dereito: o PP ten un relato histórico que se asemella ao do franquismo, non só desde 1936 para acá, senón na idea do que foi e do que é súa España.

A proposta da Xunta de usos do pazo de Meirás acóllese ao veo da Pardo Bazán para ocultar o pasado represivo e, sobre todo, a loita democrática.

Pretenden valerse de Meirás para perpetuar o relato da ditadura como verdadeiro.

Ensaian a reedición da xogada de cando desmantelan a illa de San Simón como Illa da Memoria, converténdoa en parque de atraccións.

Por iso a guerra de Meirás, que principiou no 1978 cando algúns comezamos a pedir que a propiedade fose devolta a un pobo que lla furtaran manu militari, aínda non está gañada coa devolución ao Estado.

Foi a sociedade civil quen venceu esta primeira batalla. A señora Xosefa como símbolo, que malia as ameazas mantivo acesa a memoria de como lle usurparan as súas terras, e con ela o seu neto Carlos Babío, conectando co sentir popular, investigou con outros, até pórlle ao Estado nas mans toda a reconstrución documental para que puidese gañar o preito. Porque, todo hai que dicilo, o Estado non reconstruíu nin investigou nada que teña que ver co espolio franquista de Meirás.

Foi unha loita social, de anos, pero tamén política. Levada polas organizacións da memoria histórica e, tamén, por un nacionalismo que faría súa a reivindicación, entre as críticas e os insultos do PP, que primeiro negaba que fose un pazo e, logo, defendeu que era unha agasallo do pobo a Franco. Así até o ano 2017... E o acoso da Xustiza.

Polo tanto, se na utilización futura do pazo se minimiza ou relega o pasado represivo do franquismo e a loita democrática, gañaríase unha batalla pírrica pero perderíase a guerra.

Meirás ten que ser un monumento á memoria nacional, non só á memoria democrática, que non é o mesmo. E, como non, debe estar presente a xeira pola recuperación do pazo. Unha loita que non se deu para remir un edificio, senón contra o ocultamento e a impunidade.