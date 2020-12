Meirás é de Galicia

ESTOU seguro de que en Cataluña ou País Vasco non habería debate. O Goberno tería moi clara a propiedade dun ben das características e peripecias históricas das Torres ou Pazo de Meirás –a Franco gustáballe máis a denominación palaciega– pero sospeito que neste caso non vai merecer a mesma consideración. É natural que nun primeiro momento a Administración Central reciba as chaves, pois a Xustiza ditou a súa pertenza ao Patrimonio de Estado de igual maneira que o é o Real Palacio do Pardo. O inmoble foi utilizado como residencia temporal do xefe do Estado e para actividades oficiais, incluso a celebración de consellos de ministros, sufragada sempre con fondos públicos. Agora ben, unha vez finalizado o tempo xudicial, de se manter o sentenciado, deberá abordarse a titularidade do mesmo, un ben xa de dominio público declarado pola Xunta de interese cultural.

Quede claro que máis importante que a propiedade, pública en calquera caso, son os usos, sobre os que non debera haber discrepancias. Como moito, de matiz. A finalidade ha de ser cultural, en consonancia coas súas orixes e a figura da súa promotora, dona Emilia Pardo Bazán, e incidencia especial nos valores da cultura da igualdade ou feminismo, na que ela foi unha adiantada, así como dos principios democráticos, antídoto do seu significado na ditadura. Pero doutores ten a cultura que saberán definir os contidos futuros deste magnífico contedor. Tampouco vou meterme en camisas de once varas sobre as razóns xurídicas para determinar a propiedade. Tamén hai doutores no dereito. A decisión será política. O Estatuto recolle como competencia exclusiva o “patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxico, de interese de Galicia” así como todo o referido á cultura. É, ademáis, o espírito que se desprende do acordo por unanimidade do Parlamento galego cando reclamou hai ano e medio a súa devolución ao patrimonio público. Recentemente, a cámara autonómica aprobou outra resolución, coa abstención de BNG e PSOE, para que a súa xestión sexa cedida á Xunta.

A titularidade do ben axudaría a enfocar con máis precisión tanto as tarefas de xestión como os usos, sen que iso signifique a exclusión das demais actores institucionáis no deseño do funcionamento. Con máis motivos que a AP-9, as Torres de Meirás deberá depender de Galicia. A autoestrada non deixa de ser de facto, ou case, unha vía de carácter internacional na que polo servizo que presta inflúe menos o lugar de domicilio do seu titular que se falamos de cultura. Aínda así, cando todo se amañe, quedará unha débeda por reparar. Franco fíxose co ben grazas ás achegas de miles de persoas, unhas de forma voluntaria e outras forzada, que despois puxo ao seu nome de forma ilegal, como agora acaba de resolverse. Algún dereito terán os expropiados do seu salario. Cómpre o resarcimiento económico se é posible e cando menos o moral. É de xustiza.