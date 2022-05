A POCOS kilómetros de la matanza de Texas, se proclama el uso libre de las armas como síntoma inequívoco de libertad. Soy poco prohibicionista, y en eso coincido con aquello de la Generación del 98, hoy tan vapuleada. Pero no creo que armar a todo el mundo pueda llevar a nada bueno. Los que amamos los westerns siempre hemos pensado que eran tan sólo una forma de arte, y, desde luego, un retrato romantizado (y cruel, claro) de algo ya terminado en nombre de la civilización y el progreso. Hay quien cree que vivimos aún dentro de ellos.

La rebelión por la libertad me parece muy justa, claro que sí. El dogmatismo es uno de los grandes males de este tiempo, porque el hombre no es nada si vive atado al miedo. Pero considerar que la posesión de armas es una manifestación de gran libertad individual, por mucho que lo recoja la Segunda Enmienda (del siglo XVIII), no parece un acto de modernidad, ni mucho menos de confianza en el prójimo. Las democracias se basan, sobre todo, en la confianza y el respeto a los otros. En la capacidad de convivir, de compartir, de confrontar ideas sin matarse por ello (“lucharía hasta la muerte por defender su derecho a expresar sus ideas, aunque esté en desacuerdo con ellas”: ya saben la frase de Voltaire, o más bien de su biógrafa, Evelyn Hall).

¿Cómo una democracia puede albergar una convivencia que se basa justamente en el temor a los otros? ¿Cómo el orden cotidiano, la vida cotidiana, la escuela o el supermercado, pueden vivir en ese raro y enfermizo equilibrio del miedo a ser disparado, sea por error o por locura transitoria, sea por despecho, venganza o intolerancia, sea por lo que sea, qué importa la razón? ¿Cómo aceptar que en esos parámetros se mueve nuestra vida con los otros, conocidos o desconocidos, que esa es la frontera, el miedo, el terror o la locura, y cómo negar sin sonrojo que sea culpa de las armas, cómo no reconocer que, si no las hubiera, si no estuvieran disponibles, nadie podría dispararlas? ¿Cómo justificar que la solución a los males es armar a todos en lugar de no armar a nadie, salvo, claro es, a las autoridades competentes?

Ahora que tenemos la guerra en las puertas de Europa podemos valorar mejor lo que supone vivir en una sociedad civilizada. Y lo que supone perderla, o ponerla en peligro por la fuerza. Ahora más que nunca hemos de oponernos a cualquier decisión que suponga que alguien pueda tomarse la justicia por su mano, o por venganza, o por odio, o por capricho. ¿Hemos llegado hasta aquí para armarnos hasta los dientes ante el vecino? ¿Esta es la sofisticada respuesta a los problemas de convivencia que puede dar el hombre del siglo XXI?

Más allá de las legislaciones, que son importantes, la nueva matanza nos muestra que estamos ante un evidente problema social, ante una falta de empatía con el prójimo, ante una forma realmente inexplicable de entender lo que significa la libertad y el progreso, lo que significa la palabra democracia. Y lo peor es, como estos días se ha dicho, esa demostración de impotencia política, esas palabras de Joe Biden, el presidente del país más poderoso del mundo, que, sin embargo, no halla forma de revertir (como no hallaron sus antecesores, los que lo intentaron) este gravísimo problema de humanidad y convivencia. De Trump, una vez más, mejor ni hablamos.