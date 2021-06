Mejor en el Vaticano que en Colón

UNHA muller finou hai poucos días en Sigüeiro a causa do incendio na súa vivenda. Acudiron os bombeiros de Ordes, a 13 quilómetros de distancia, e os de Arzúa, a 31. Non o fixeron os de Santiago, teoricamente mellor dotados en medios humanos e materiais, a un quilómetro menos de distancia que os primeiros e case 20 menos que os do outro concello citado. O fatal desenlace probablemente fose irreversible neste caso. Iso saberase coa investigación, se é que se fai, pero máis aló deste feito concreto nada xustifica que en situacións de emerxencia, con vidas por medio, non se actúe con urxencia e de oficio dende o lugar máis próximo. Por iso paréceme moi oportuna a iniciativa do concelleiro Sánchez Brunete sobre o asunto. Dá no cravo do asunto: o servizo de extinción de incendios de Santiago e de toda a comarca adoece de graves deficiencias. Non é novo. E unha rémora tan vella que aburre se nn fora polas consecuencias. Todos os intentos alónganse, esquécense, con reproches mutuos entre administracións que a nada conducen. Xunta e Deputación han de colaborar, claro, pero a responsabilidade principal recae nos concellos, sobre todo nos de Santiago e Ames, os máis poboados e obrigados por lei a prestar o servizo. Calquera día producirase unha nova traxedia e os políticos refuxiaranse outra volta na burocracia. Noxento.