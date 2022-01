Memoria de Cruzeiro Seixas

Agora que conmemoramos os cen anos da publicación de ‘Ulises’ que trastornou o mundo literario e anunciou unha nova maneira do entender a realidade, penso nos moitos artistas que crearon desde a cegueira. Joyce, operado tantas veces (con anestesia local!) dos seus ollos cada vez máis opacos, loitaba para descifrar textos, armado en ocasións dunha lupa, aínda que nunca perdeu a luz das palabras. Homero, desde logo, cego segundo a tradición. Borges, talvez un místico nórdico, unha cegueira pétrea a súa, aproveitada para habitar certa misantropía. E joyceano, polo menos no principio. John Milton, cego tamén. E agora, neste libro que teño nas miñas mans, florece a cegueira iluminadora de Artur Cruzeiro Seixas.

‘Querido Paco Barxas’, editado co primor habitual de Medulia, é un libro de Barxas sobre Cruzeiro Seixas, pero paradoxalmente escrito polo pintor e poeta surrealista. Porque Barxas vén de dar ao prelo as cartas que o artista lle enviou entre 1999 e 2020, o ano no que Cruzeiro Seixas morreu, despois de loitar contra a enfermidade, contra a vellez que cabalga sen deterse e sen mirar ao carón, onde aínda hai flores (apenas lle faltaban uns días para cumprir os cen anos...), contra a xordeira e a cegueira. É un documento de primeira orde. Oitenta cartas que conforman a historia dunha amizade. Que nos entregan de primeira man as opinións sinceras do artista luso, a súa dor, a súa loita diaria por vencer os moitos obstáculos provocados pola enfermidade e a debilidade crecente, as súas críticas á deriva do surrealismo, a súa admiración polos que foron grandes amigos, desde Eugenio Granell a Cesariny. O seu desengano coas cousas do mundo.

Non só é un libro excelente que nos permite coñecer o lado máis íntimo dun gran artista (“non profesional”, como se chama insistentemente a si mesmo, ironicamente, quizais), senón que é un libro que provocará grandes emocións a todo o mundo que se achegue ás súas páxinas, unha benéfica sensación de honestidade, un libro que, máis aló das discusións da arte e das preocupacións sobre o derradeiro tranco da existencia, amosa con palabras delicadas o verdadeiro significado da amizade. E máis aínda, da amizade na distancia, só salvada por esa ponte tan poderosa como sutil, a ponte das palabras escritas só para o amigo, pero que agora, afortunadamente, todos podemos ler. As cartas que Cruzeiro elabora coidadosamente cunha vella máquina de escribir (quéixase do seu mal funcionamento en ocasións, o que provocará certa tenrura aos lectores deste mundo contemporáneo hiper tecnolóxico). Cartas que a miúdo acompaña dos seus pequenos debuxos xeniais e que Barxas reproduce, gozosamente para nós, neste libro.

Son numerosas as cartas nas que Cruzeiro Seixas espera a visita de Barxas, ou lle lembra os bos momentos que pasaron en Portugal, ou en Compostela, na Fundación Granell, por exemplo, xa con 94 anos na mostra doutro gran surrealista amigo de Barxas, desaparecido, igualmente, non hai moito tempo: Iván Tovar. Unha amizade que o xornalista celebra, nesa carta póstuma que lle dedica, sen dúbida unha emocionante peza literaria, e que serve de corolario ao libro: ‘Canción de despedida’: “a bravura daquel mar de Cascais que moitas veces presenciamos coas miradas compartidas”.

Este é un libro extraordinario, prologado por X. Antón Castro Fernández, no que se mestura dunha maneira case milagrosa a mirada de Cruzeiro Seixas sobre o mundo desde os males da vellez, a súa opinión sobre a política, sobre a arte, sobre a guerra (“Portugal para afirmarse precisa urxentísimamente de Cezannes, de Picassos, de Chiricos... non de submarinos”), coa deterioración inevitable e progresiva, coa derrota incontestable que anuncia a morte próxima, á que non teme (“porque é ela a que me teme a min”). Mais, sobre todo, é un libro iluminado pola luz da amizade indestrutible.