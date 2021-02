Menos pruebas de detección igual a menos casos de gripe

NI un solo caso de gripe detectado en Galicia desde comienzos de 2020. El virus Influenza, causante de esta dolencia, ha sido un problema al que el Sergas ha tenido que enfrentarse año tras año. Sin excepciones. La campaña de vacunación frente a la gripe movilizaba a miles de miembros del personal sanitario. Además, la preocupación por su llegada derivaba en todo un desfile de publicidad preventiva por parte del Gobierno cada invierno.

Y ahora, de repente, incluso con peor tasa de inmunidad que en años anteriores –el objetivo de vacunación fijado para los grupos de riesgo estaba en el 75 % y España se quedó en el 54,2 %– no hay rastro de gripe. Ni un solo infectado. Hemos logrado erradicar su influencia. ¿Cómo es posible?

El uso de mascarillas, mayor distancia social, mejor higiene de manos... Estas son las razones que, una y otra vez, aportan desde las administraciones. Pero, aunque estas nuevas rutinas sociales realmente fuesen capaces de frenar a un virus como el de la gripe, menos contagioso que el coronavirus, ¿son tan eficaces como para que no haya ningún caso?

Disculpen mi escepticismo, pero me cuesta creerlo. Por esta enfermedad ingresaron entre finales de 2019 y principios de 2020 en los hospitales gallegos 1.600 personas. Murieron 88. Y ese no fue el peor periodo de la última década, ni de lejos.

¿Quiero decir con esto que nos están engañando al trasladar las cifras? No, para nada. Creo que la transparencia sobre el virus de la gripe es total. Sin embargo, sí considero que se le está prestando menos atención. El coronavirus ha copado toda la preocupación.

En los hospitales parece no existir más que esta nueva dolencia. Así, cualquiera que llega aquejado por otra enfermedad tiene que realizar primero la prueba de detección de COVID y, si da negativo, se vuelve a derivar al domicilio, a la espera de que mejore su situación. Cualquier otra dolencia que no sea coronavirus y no se vea como grave, hoy en día, recibe mucha menos atención.

No es algo que diga yo. El reconocido neumólogo David de la Rosa, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y doctor en uno de los mejores hospitales de Barcelona, asegura que a los pacientes que entran en el médico con complicaciones respiratorias, sistemáticamente, se les hace un test, pero no el de la gripe, solo el del COVID, porque se trata de pruebas muy parecidas.

Así que la realidad es que, a no ser que se lo pidas, no te hacen pruebas frente a la gripe. Y si el paciente evoluciona bien en su domicilio, da un poco igual. Eso es lo que sucede.

El neumólogo alerta de que, con el análisis de las nume-

rosas PCR que se realizan cada día, los laboratorios están desbordados, así que cuantas menos muestras de enfermedades de menor contagiosidad, con las que la población ya ha aprendido a convivir,

entren, mejor.

No soy vidente ni tengo la verdad absoluta en mi mano, pero considero que por ahí pueden ir los tiros. Me resulta más fácil creer eso que el hecho de que hayamos erradicado la gripe. Excuse moi.