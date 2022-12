Menos ruido y más ciencia

EL ruido de la política me parece tedioso, poco creativo, pero atrae a muchos. No interesa quizás la quietud en este tiempo de zascandiles, y hasta el propio Elon Musk no se ha cortado nada en este sentido. No diré que es un rompehuevos, pero al menos le gusta actuar de mosca cojonera con posibles. Bueno, se ha comprado el juguete y de paso parece que va opinando sobre cómo debe ir el mundo, lo que sí, lo que no, y en este plan. Renacimiento de mercadillo o no, ya lo iremos viendo.

A eso se le ha dado en llamar también, no sé si con justicia, cuñadismo, más ahora que llegan las siempre peligrosas cenas de Navidad. A este tiempo que iba a ser tan racional, le ha dado por el puritanismo extremo y por la política emocional, lo peor de la política. Una desgracia como otra cualquiera. La Inteligencia Artificial, ahora más de moda, se complace en analizar los datos y sacar conclusiones, pero ya se mira a los robots con aviesa intención. Siguiendo a Murphy, el de la ley, si algo puede pasar, pasará. ¿Se volverán los robots contra sus creadores humanos? Literariamente ya es un argumento manido. Pero quién sabe. Se vuelven contra nosotros demasiadas cosas: quizás sea torpeza, que no estamos bien acabados.

Vivo entregado a defender la ciencia y la razón, aunque me encanta la empatía sincera (no la mediática que persigue objetivos). La sobredosis emocional, mal llevada, genera monstruos, como Goya decía del sueño de la razón. Las pasiones inquebrantables, como mucho, para el fútbol. Ese afán por los liderazgos es prescindible. Digo más: es nocivo. Nos hace creer, a menudo con notable ceguera, en postulados tan épicos como ridículos. No dejan de surgir mesías de medio pelo con sus eslóganes chulísimos, y en este plan. Sus verdades suelen estar sustentadas en la dicotomía de lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, lo blanco y lo negro y mi mamá me mima.

A la espera de que pase este sarpullido, me ha alegrado mucho que la fusión nuclear esté de nuevo en los titulares. Cada vez que un logro científico nos deja con la palabra en la boca, o con el tuit, me alegro un montón. Es verdad que de la fusión nuclear se viene hablando desde hace décadas, siempre como una promesa de futuro que tarda demasiado en llegar. Ya de niños nos lo imaginábamos: una especie de paraíso. Energía para todos, barata, o regalada, limpia, etcétera.

Ahora, con la guerra en Ucrania que corre el peligro de extenderse en el tiempo, con la energía utilizada como herramienta bélica, lo que Estados Unidos llama “logro científico histórico” suena muy bien, aunque muchos sean escépticos. ¿Viene la promesa de la fusión nuclear a calmar un poco las dudas energéticas del presente? Al menos, que se hable de ciencia.

Ignoro si estamos más cerca de este gran avance: presumiblemente sí. Sería una manera extraordinaria de celebrar un siglo XXI hasta el momento bastante decepcionante. No sólo supondría una fuente inagotable de energía, sino que echaría por tierra todas las estrategias contemporáneas que se basan en la supremacía energética, o en el uso de la energía como arma de guerra. ¿Cómo sería un planeta que tuviera en su mano la aplicación de la fusión nuclear para la vida cotidiana? ¿Qué pasaría si el acceso a la energía fuera igual para los ricos y para los pobres? ¿Se imaginan el tamaño de la revolución? No será en una década, como parece que dijo Biden. Pero ahí está, de nuevo, el verdadero futuro.