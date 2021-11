primarias Los socialistas gallegos celebraron el sábado las primarias para elegir al nuevo secretario xeral. Y la militancia optó claramente, con el 60 %, por Valentín González Formoso. La victoria fue, por tanto, clara respecto al líder saliente, Gonzalo Caballero. El manual de buenas prácticas democráticas establece que una vez que hablan las urnas el traspaso de poderes debe hacerse de forma tranquila, sosegada y pacífica.

La escenificación dice mucho de quienes están a uno y otro lado, como vencedor y como perdedor. En el equipo de Formoso resultó extraño que no hubiese una fotografía de los dos aspirantes a liderar el partido una vez que los afiliados se pronunciaron. Pero, vieron incluso más inusual que el aparato del PSdeG no imprimiese a su página web y sus redes sociales la velocidad que se espera de ellas para recoger los eventos orgánicos como el que se acababa de celebrar y las declaraciones del secretario xeral in péctore. Con el congreso fijado para el 7 y 8 de diciembre lo congruente es que Formoso cuente con las manos libres para preparar el cónclave con su equipo.

Es más, la ponencia política debe estar en sus manos para hacer las correcciones que estime oportunas someter a la bases para su hoja de ruta. A día de hoy nada de eso se vive en la dinámica interna, según los ganadores. Y a mayores el grupo parlamentario, afín a Caballero, insinúa su autonomía como arma para hacerse valer. La CIA llegado el momento duplica los informes de seguridad para que el presidente entrante esté informado de lo esencial, aunque en las últimas elecciones Donald Trump avergonzó a EEUU con su comportamiento belicoso. ¿Merece la pena? e. piñón