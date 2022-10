Méritos privados con dineros públicos

Aunque no nos demos cuenta, los procesos que regulan el universo en los mundos de la materia, la vida y la sociedad tienen muchas características en común, unas características que las matemáticas, como base común que son de nuestro pensamiento, nos permiten comprender. Este será el caso de las relaciones sociales y biológicas básicas, del orden social y el prestigio y de la naturaleza del dinero, que es el que regula la mayor parte de nuestra vida colectiva.

Hace ya muchos años el etólogo Konrad Lorenz descubrió lo que llamó impronta. Se trata del vínculo que los patos establecían con su madre inmediatamente después de nacer y que perduraría por mucho tiempo. En sus experimentos Lorenz se dio cuenta de que, si lo primero que veía el patito no era a su madre sino a un muñeco en forma de pata, su impronta se centraría en ese muñeco y no en la madre real. La impronta, como la relación entre la madre y sus crías, es esencial en la vida animal y social, en tanto que las crías al nacer necesitan ser alimentadas y protegidas. En cierto modo podríamos decir que es la relación más profunda entre todas, y de ahí la importancia que dieron los psiquiatras al vínculo maternal y familiar, un vínculo que es esencial en todas las religiones conocidas en las figuras del dios padre y la diosa madre.

Lo que Lorenz descubrió en la biología concordaba con lo que la filosofía, el derecho y las ciencias sociales habían dicho acerca del reconocimiento. El reconocimiento recíproco entre dos personas en una relación yo y tú, no solo es esencial para entender lo que es una pareja, sino también lo que es el derecho, el contrato, y lo que son los grupos y las instituciones. En mi pareja mi relación es yo y tú, pero en una familia esa relación de reconocimiento se amplía a un grupo, ya sea un gremio, un sindicato, o una organización del tipo que sea: militar, deportiva, política o religiosa.

Pero para que sea posible ese reconocimiento, derivado de la impronta, se requiere que se comparta algo más, que se compartan unos valores y unos intereses. Los intereses más básicos son los que permiten la supervivencia del grupo, ya sea un banco de peces, una manada de animales, un clan, una aldea y una ciudad, o una nación. En los seres humanos esos intereses van unidos a unos valores, que son los que intelectualmente definen al grupo. Así los socios de un club de fútbol comparten su afición a ese deporte y su fidelidad a su equipo dentro de las normas de la competición. Los militares comparten sus valores de fidelidad y camaradería, de valor y capacidad de afrontar el sufrimiento con el fin de defender a su pueblo. Y lo mismo se puede decir de los médicos, profesores, artistas... En todos los casos el reconocimiento mutuo, los intereses y los valores colectivos siempre están subordinados a un fin.

Esto no ocurre en el caso del dinero. El dinero es algo abstracto, es un objeto o un símbolo que sirve como unidad de valor, como patrón de intercambio y como medio de acumulación de riqueza. Nuestra moneda es el euro, con ella podemos, o no, comprar las cosas según su precio y podemos también acumularlo, ahorrarlo y tener así más. El dinero es todo eso, y a la vez no es nada. Si yo tengo 10.000 euros y los meto en un cajón para siempre, entonces no valdrán nada. Valdrán algo cuando salga a la calle y compre una cosa u otra. Podríamos decir que el dinero solo vale cuando muere, o sea cuando deja de ser dinero y se convierte en una cosa. Si yo vivo en un país y acaparo todo el dinero podré comprar todo lo que se vende y así quedarme con todo, pero sin un euro. Pero si en ese país el banco que hace el dinero hace más, entonces mi dinero valdrá menos.

Si el banco de mi país imprimió solo 1 billón de euros y yo los tengo, podré comprarlo todo, pero si ese banco, que es el que fabrica el dinero, hace otro billón, otros podrán quedarse con todo lo que yo quiero, porque también ellos tendrán dinero. Si todo lo que había valía 1 billón, ahora vale 2, y por eso sus precios subirán al doble. Hasta ahora fabricar billetes ocasionaba inflación. Pero desde hace unos años eso ya no pasa, porque los billetes se hacen cuando los bancos piden dinero al Banco Central Europeo, pero no para comprar nada, sino para comprar deuda pública. Si no se compran cosas los precios no suben, el dinero se suma al dinero y así en vez de usar dinero para comprar, siguiendo la cadena dinero-mercancías-dinero, pasamos a la cadena dinero-dinero-dinero. El dinero se separa del mundo real en un proceso conocido como flexibilización cuantitativa. Gracias a él será más rentable jugar siempre en bolsa y comprar deuda pública que crear empresas, empleo y riqueza.

Hay un grupo que está siendo víctima de otra flexibilización cuantitativa: los científicos y profesores universitarios financiados con el dinero público, cuyo único origen son los impuestos cobrados a los ciudadanos con el fin de ofrecerles servicios. Ese grupo tiene sus mecanismos de reconocimiento e impronta, como los demás, comparte unos valores y defiende ante todo los intereses básicos de su supervivencia.

El mundo actual no puede sobrevivir sin ciencia ni técnica, porque es esencial para la producción y para la defensa. Pero la ciencia en abstracto no es nada, porque hay muchas ciencias diferentes cuyos métodos no tienen nada que ver entre sí. Y de la misma manera que no hay “ciencia sin más”, tampoco hay “investigación sin más”. Descubrir una vacuna no tiene nada que ver con demostrar un teorema, descifrar una lengua desconocida, descubrir partículas nuevas o nuevas especies animales. Sin embargo a todo se le llama igual, porque cada vez más nos gustan las palabras que suenan bien, pero que no sabemos definir. Pero es que además hay ciencias y técnicas que permiten crear productos, aunque no sean útiles ni beneficiosos, como las armas nucleares, mientras que otras no permiten producir nada, sin dejar ser conocimientos válidos. Por eso los millones de científicos pueden no tener, a veces, nada en común.

En España, en mayor medida que otros países, los científicos y profesores universitarios han formado un grupo con sus signos de reconocimiento específicos. Pero esos signos no están orientados a ningún fin, sino exclusivamente a la supervivencia del grupo, solo posible en un medio aséptico y aislado, creado por el estado y mantenido con un dinero público que, en vez de ser dinero para un fin, se convierte en un fin en sí mismo en el proceso de flexibilización cuantitativa de unos méritos, que no son convertibles en dinero fuera de ese proceso.

Los méritos académicos tienen en común con el dinero el que son abstractos, sirven como un medio de cambio y de acumulación del prestigio. Pero, por el contrario, nunca pueden ser transformados en mercancías. Su cadena sería dinero-méritos-dinero-méritos, hasta el infinito. Nadie quiere comprar mis méritos, porque no son convertibles. Mis méritos solo valen para que me den más dinero para tener más méritos en ese proceso abstracto que llaman investigación. Y ese dinero será siempre el público, detraído de la riqueza de los ciudadanos y de otros destinos de gasto con fines tangibles.

No existe la cadena originaria méritos-dinero-méritos. Y no existe porque los méritos cuantificados no son parte del mundo de la riqueza real, como si fuesen materias primas, sino un juego aritmético creado mediante un patrón de medición e intercambio en un circuito cerrado, en el que rige la flexibilización cuantitativa. Es decir: como tengo méritos -que lo son porque algunos (los que hacen los baremos) han decidido llamarles así-, entonces dadme (vosotros los que hacéis los baremos y repartís el dinero) más dinero para que yo tenga más méritos que me podréis reconocer, de acuerdo con los criterios que vosotros fijareis y aplicareis.

Hay un banco central emisor de méritos, que son las agencias de evaluación, pero ese banco, fiel creyente en la flexibilización cuantitativa, piensa que incrementando el número de méritos se incrementa la cantidad de dinero. Y esto no es cierto, porque necesitan pedir más dinero público, que constantemente confunden con la riqueza nacional (PIB) para emitir sus bonos no convertibles. Esa emisión indefinida de bonos no convertibles se parece bastante a las estafas piramidales de tipo Ponzi, y al famoso boom de los tulipanes de la Holanda de siglo XVII, que llevó a la ruina a muchos que creyeron que flores y monedas siempre son lo mismo.

El dinero vale si es convertible, los méritos no convertibles generados con gasto público en el proceso de flexibilización cuantitativa solo pueden ser cuantificados como consumo ostensible, o consumo de bienes de lujo. El único fin legítimo del dinero público son los servicios públicos. Pero no se puede hablar de servicios públicos cuando se quieren medir valores intangibles, como el conocimiento o la belleza.

Pongamos dos ejemplos. En el concurso de Miss Universo no se pueden cuantificar los cuerpos, los jurados dan una puntación para que se sume. Pero ese resultado no mide la belleza, sino solo quien se queda con el título y el prestigio. Lo mismo pasa en la evaluación científica. Si vamos a una subasta en la que Las Meninas se venden por lo que cuestan tres cuadros de Van Gogh, ¿son tres veces mejores o tienen el triple de calidad? Claro que no, esos precios solo son una convención.

No todo se mide, ni para todo hay baremos. Solo los mediocres pueden creerlo. Les propongo un reto matemático. En un concurso de mediocres puntuado de 1 a 10, ¿quién es el ganador? ¿El primero? No, porque habría destacado; siempre será el que tenga el puesto 5, porque en eso consiste la mediocridad. Por eso en la llamada excelencia no hay una pirámide, sino un rombo, tan achatado que casi es plano.