Messi se va. Y...?

Sí, el título de este artículo comienza con un Y? Interrogativo a la vez que exclamativo retórico. Gramaticalmente nada es correcto, pero sí define, o eso creo, la realidad circunfleja de un momento. El momento donde el relativismo y el vacío llegan al absurdo. Donde cualquier cosa por muy circunstancial que sea, es la gran noticia.

Entremos en faena. Y? A qué viene? Muy sencillo. Lo explicamos. Leo Messi, probablemente uno de los mejores jugadores que hay y ha habido de fútbol deja su club. Y el mundo político, social y económico, papel y medios, se detiene. Como si fuera la hecatombe. La noticia, no por muy esperada, que debe paralizar el hálito y el pulso de un país mediocre. Así de simple. Messi, que ya el año pasado protagonizó una espantada sonora pese a su reticencia absoluta a estar en los medios directamente, con entrevista y todo a un conocido entrevistador y programa, ahora sí se marcha.

Y? Vuelvo a preguntarlo entre retórica vacua y retranca. Y qué pasa? Y es que el fútbol se va a acabar? Es que el club al que ha pertenecido la friolera de veinte años no va a sobrevivir futbolísticamente, otra cosa es la gestión económica que vive y lastra? El día del bombazo como han querido resaltar y enfatizar hasta el tuétano se interrumpieron programas televisivos y se dedicaron especiales. No, no ha sido una tragedia, ni un accidente, ni un fallecimiento, ni una enfermedad, ni una huida tan siquiera, que las hay y sonoras en este país desde hace un año, es que simple y lisamente económicamente no hay un acuerdo y el jugador se marcha a otro club y a otra liga. Pero nada más. Ni mejor ni peor. Pero es la noticia. No había otro con que tapar los mil y un problemas que cada día vive este país. El mismo día del anuncio hubo oficialmente 87 víctimas por el covid. Dos días antes 130. Pero ya no abre titulares ni robapáginas. Messi, sí. El futbol sí, esa alienación más paroxística y entretenedora mientras muchos hacen negocios y juegan con las emociones y anhelos de miles de aficionados.