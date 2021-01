¡Mi reino por una dosis!

VEO a Boris Johnson, que tiene más disfraces que Mortadelo. Siempre sale en pantalla haciendo algo manual, como si fuera mozo de campo en plaza, “que tanto ensillaba el rocín como tomaba la podadera”. Y eso que me dicen que recita la ‘Iliada’ de memoria. Nada contra los trabajos realizados con las manos, los de mayor dignidad, pero en el fondo sabemos que lo intelectual está desprestigiado en el ideario de ciertos políticos contemporáneos. ¡Que no te pillen con un libro, no vayas a caer en el mayor desprestigio!

Los asesores están convencidos de que es mejor que te fotografían con la cortadora de césped que con un libro de Shakespeare. Mejor que te vean tirando de un ternero, con las botas de agua bien calzadas, como hizo Boris: ¡pardiez, eso es un dirigente! Alguien siempre listo para las fotos. Mejor que te vean abrazando los trabajos de la gente normal, de la mayoría de la gente, aunque nunca serán los que hagas una vez que se retiren las cámaras.

Siempre me ha fascinado esa política con pretensiones excesivamente publicitarias. Siempre existió, pero ahora, con la tecnología, las posibilidades arrecian. Admito que Johnson tiene un aspecto más jovial que Trump, su mentor e inspiración mediática, según dejó medio dicho. Johnson se calza trajes de lo que sea con la misma facilidad que Superman se ponía las polainas de héroe, y lo hace con una sonrisa (y con sus gestos peculiares). Todo para los álbumes y los titulares fáciles. Es un ejemplo desmedido de político al pie del escenario, pero ni mucho menos el único, claro está. Si las ideas no funcionan bien, al menos que se vea que hay recursos de guion y de vestuario.

En tiempo de guerrillas y mala leche, como ahora con las vacunas, hay líderes que llevan el enfrentamiento permanente con solemnidad y orgullo. Johnson no lo manifiesta tanto como Trump, que parecía gozar con el enfado, pero ahí está, dispuesto a las nuevas batallas del COVID, contra esa Europa que, según algunos tabloides británicos, lo quiere todo. ¡Mi reino por una dosis! Europa es amiga, dice, pero está enfrente, y mientras el ‘brexit’ sigue preocupando en el Reino Unido, por las dificultades crecientes que ya está provocando en las fronteras (lo que revela que se trata de una gran estupidez), la ya denominada ‘guerra de las vacunas’ se abre camino. La verdad, no es la mejor manera de empezar el período post brexitero.

Es cierto que el gobierno británico cerró los contratos de compra antes que Europa (que, sin embargo, actuó de manera conjunta, lo cual es una buena noticia), pero el acuerdo con AstraZeneca, revelado ayer, recogía que los laboratorios en suelo del Reino Unido también forman parte de la producción de suministros para el continente. Ese gesto implícito de ‘Britain First’ (Gran Bretaña primero) se parece demasiado a los sermones trumpianos.

Hay que reconocer que Johnson, después de tanto despropósito político a raíz del ‘brexit’, se ha apuntado el tanto de la vacunación. El hombre de los mil disfraces no quiere que el éxito de la separación del Reino Unido sea puesto en duda, y presenta la vacuna como ejemplo de ese éxito. Y las dificultades de Europa como muestra de que el adiós a Bruselas fue un acierto. Así se vive en tiempos de la política ferozmente publicitaria.