Mientras el pueblo calla

SERÁ que tiene que ser así o que es producto de la fatalidad que el pueblo español esté abocado a soportar el mal gobierno a que nos tiene sometidos, de forma encanallada, el actual Ejecutivo que nos rige. Acertado estuvo el señor Rubalcaba, socialista, no sanchista, cuando tildó de Gobierno Frankenstein a éste que nos lleva directamente al fracaso económico y social más desastroso de todos los fracasos registrados por la historia de España, hasta el momento.

Pero no es fatalidad. No. La fatalidad no existe. El camino lo marca el caminante, como la causa marca el efecto, lo que mal comienza mal acaba y aquí no hay más cera de la que arde, que lo dicen los refranes, con más razón y ciencia que este pobre escribidor que les aburre. La génesis del problema es muy otra. Todo comenzó cuando a un osado político, hambriento de poder, donde los haya, se le metió en las meninges la idea de luchar por conseguirlo, llegando a ser presidente del Gobierno, opción lícita, por otra parte, pero no a cualquier precio.

Con el mayor de los desdenes hacia ofertas de fiables mayorías, optó por coaligarse con lo peorcito de la política que convenía a España, en el momento. Y así buscó y encontró, a cualquier precio, el apoyo de unos socios poco recomendables, para el caso. Unos que fueron, un día, caldo de cultivo del terrorismo, si no miembros activos del mismo, otros pretendientes descarados de la ruptura de España, y luego el potpurrí izquierdoso de Podemos que es lastre seguro de inestabilidad para el sendero político. Toda una tormenta perfecta para crear lío y desequilibrio en el seno del Gobierno.

Solo Dios sabe los tenebrosos acuerdos tomados, en inicio, jugando con la deslealtad, mentira, intriga y, sobre todo, el pacto para gestionar, debidamente, las peleas, sin llegar a hacerse sangre, con objeto de resistir hasta al final de la legislatura y representar debidamente el papel de tragasapos y tiranos. Es así como fueron orillando los verdaderos problemas que preocupan y angustian al ciudadano, cuidando de mantener la política fácil del revanchismo, del enfrentamiento, de la ley de igualdad de género, de la ley histórica, del aborto, de la eutanasia y todo servido con abundante demagogia.

Todo menos apoyar la creación de riqueza que es la base para dotar de bienestar al ciudadano. Y, a todo esto, el pueblo ¿qué? Mientras sea un Gobierno aparentemente socialista, el pueblo calla. La economía que la arregle el PP, cuando vuelva.