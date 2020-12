Mientras llega Joe Biden

EN la recta final del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos de América son muchos los que esperan recomponer los fragmentos de tanto destrozo. No será tarea fácil.

Por un lado, Joe Biden se percibe como la gran esperanza de recuperar cierta cordura, de volver a la diplomacia frente al lenguaje bravucón e intimidatorio. Pero, por otro, existe el fundado temor de que la compleja situación mundial y la polarización de la sociedad norteamericana puedan suponer grandes obstáculos para Biden, que encara la presidencia después de una larga experiencia en el Casa Blanca, pero con una edad avanzada.

La modernización que se espera de Biden, el aperturismo necesario, podría sufrir por la coyuntura actual y por el estado en que Trump deja al país. Por eso muchos aventuran que el papel de Kamala Harris será absolutamente central en esta nueva administración.

El reto es notable, porque Biden no sólo tiene que construir la nueva modernidad, sino que tiene que corregir los terribles lastres del pasado inmediato. Hay pendiente una tarea de construcción, pero también es mucho lo que es necesario desmontar. Sobre todo, esa dañina división que, por otra parte, parece atacar a otras sociedades, como resultado de la acción desestabilizadora de los adalides de la tensión y el neoautoritarismo, en suma, de los que promueven una democracia personalista, maniquea y torticera. Una democracia que pierde así su verdadero espíritu.

La tarea de Biden tendrá que ser hercúlea, y, desde luego, compartida. El personalismo debe acabarse, porque es muy nocivo en el ejercicio de la política: y lo es allí, aquí, y en cualquier parte. A menudo se paga un alto precio por culpa de los mesías salvapatrias. Y mucho más por culpa de aquellos que se apoyan en la verborrea inane, ese mal de nuestro tiempo.

El abandono de los asuntos globales, entre ellos el Acuerdo del Clima de París, del que ahora se cumplen cinco años, ha sido presentado como un desinterés de Trump en la marcha del mundo, sobre todo si decidía que el mundo lastraba el desarrollo de Estados Unidos, como decía a menudo. Lo cierto es que ese apartarse de los grandes acuerdos tuvo una lectura en clave interna, propagandística, y produjo escasos resultados. Nada muy diferente de lo que el brexit puede suponer para el Reino Unido.

Biden debería involucrarse en una política no intervencionista, eso sin duda (se dice que Trump no inició ningún conflicto armado, pero hay unos cuantos que siguen ahí, más o menos visibles). Se necesita una política comprometida con el desarrollo y el acuerdo, más en las difíciles décadas post pandemia que nos aguardan. Se necesitan gobiernos humanistas, no sé si será mucho pedir.

Mientras llega Joe Biden, es duro contemplar cómo se acelera la pena capital. Hay varias ejecuciones previstas en estas semanas, un récord, según los papeles, sin precedentes históricos. La pena de muerte es un fracaso de la especie humana. Un fracaso sin paliativos. Trump se equivoca una vez más, terminando su mandato de esta manera. Por supuesto, es duda razonable que el presidente de un país, y no digamos de un país democrático, pueda decidir sobre las ejecuciones federales (las primeras en 17 años), y sobre todo lo que afecte a la vida o la muerte de las personas. Simplemente, es algo intolerable.