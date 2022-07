HOY es uno de esos días en que más difícil se me hace escribir este articulo al que llevo dando vueltas toda la semana, mientras conducía, mientras nadaba, tras ver las noticias haciendo referencia al homenaje en el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel y a la ley, con l minúscula, de memoria, con m minúscula, democrática, con d minúscula. Y se me hace muy difícil porque si digo el 100% de lo que siento y pienso me voy a llevar por todos los lados... ¡por todos! Y si no lo hago, sentiré que me estoy traicionando a mi mismo, a mi compromiso por los DDHH, por la Libertad, por la Justicia, a la memoria de las víctimas del terrorismo etarra, a sus familias, y al respeto que me merecéis todas las personas que cada domingo leéis este artículo. Ya sabéis lo que he decidido, verdad? Así que allá voy:

El día que la escoria etarra asesina a Miguel Ángel Blanco, yo fui uno de esos millones de personas que nos tiramos a la calle, y es verdad que algo cambió aquel día. Mucha gente que estaba dormida despertó. Algunos superaron su indiferencia, otros su cobardía, otros su miedo (que no es lo mismo que cobardía), otros se dieron cuenta de que se estaba perdiendo rédito político por apoyar a ETA, por encubrirles, por defenderles... Seguro que Arzallus, que fue presidente, con minúscula, de la Comunidad Autónoma Vasca, recordará ahora desde el infierno donde si existe lo que conocemos por Justicia Divina estará, su famosa e ignominiosa frase de “unos menean el árbol y otros recogemos las nueces”, haciendo referencia al trabajo sucio que ETA y los batasunos le hacían al PNV, lobos disfrazados de corderos hasta el día de hoy.

Los independentistas vascos y catalanes han tenido a los sucesivos gobiernos desde la Democracia agarrados por los huevos u ovarios (para que nadie se me enfade ) al Estado, y por ende a la mayoría de los españoles, por culpa de tener unos políticos, y me refiero a los del PP y a los del PSOE, que no han tenido la grandeza de miras ni la vergüenza de ser conscientes de que en un sistema bipartidista que hemos tenido hasta hace pocos años, debían haber pactado por el bien de España, cederse los diputados necesarios para no tener que depender de unos elementos subversivos que le tienen el mismo respeto y amor a España que yo al mosquito que tras picarme ayer por la noche aplasté entre mis manos.

Hace 15 años, recordarán algunos, que con motivo del décimo aniversario del asesinato de Blanco, se organizó lo que dio en llamarse La Caravana de Miguel Ángel Blanco, que recorrió diez ciudades españolas para homenajearle, acabando como se ha hecho ahora en Ermua. Yo, que estuve durante los años duros luchando contra ETA y dando la cara por las víctimas en multitud de actos por toda España, tuve el honor y la dignidad de presentar los actos de homenaje de aquella caravana en varias ciudades, empezando por Madrid y acabando en Ermua, y pude ver cómo, de la misma manera que en Ermua el día de su asesinato estaba todo el pueblo en la calle, por los motivos que expliqué antes, el día del homenaje del décimo aniversario, recuerdo con vómito en el estómago y dolor en el corazón, que mientras celebrábamos el acto en medio de la plaza, cientos de personas estaban sentadas en las terrazas alrededor bebiendo y charlando animadamente, como si la cosa no fuera con ellos. Tanto se sabía que iba a ser así, que se fletaron varios autobuses desde Madrid para que el homenaje no se viera desierto.

¡Esa es la verdad! ¡Esa es la verdad! Porque como se explica en la fábula del escorpión y la rana, el escorpión picará siempre que pueda porque esa es su naturaleza. Y sí, es una vergüenza que Sánchez se apoye en Bildu para NADA, y en el PNV, y en ERC. Pero no es menos vergüenza que el PP lo haya hecho también con los nacionalistas independentistas vascos y catalanes cuando le ha tocado gobernar. Aquí ninguno de los dos grandes partidos ha hecho nada para evitarnos a los ciudadanos tener que vivir bajo el yugo y permanente chantaje de los que quieren destruir España.

Ahora habrá algún iluminado que desprenderá de mis palabras al decir esto que estoy apoyando a Vox, como hace algunas semanas cuando defendí el discurso de Garzón con el tema de las macrogranjas y el excesivo consumo de carne, algunos me acusarían de ser un rojo radical. Esto no va de colores, ni de partidos. Esto va de DIGNIDAD, de JUSTICIA. Somos el único país de Europa y del mundo democrático que permite que un partido formado por terroristas y sus acólitos se siente en el Parlamento, reciba fondos públicos, y sea tratado como un igual. Un partido, BILDU, que no es que no condene la violencia, es que se descojona vivo del Estado, que somos todos, haciendo hasta ayer homenajes a los etarras que por un sistema cobarde no los encierra de por vida, y que permite que salgan de la cárcel y que vivan tan tranquilos mientras sus víctimas llevan años enterradas unas, ¡y muertas en vida otras!

Yo he visto a los padres de Miguel Ángel Blanco durante años con los ojos húmedos y la mirada perdida, porque NUNCA se supera la muerte de un hijo, pero menos aún cuando ha sido vilmente asesinado. Más de 300 muertes sin resolver significa que hay otros 300, 500, 1.000 culpables de esos asesinatos que, en este momento y desde sus crímenes, siguen viviendo tan felices. Es evidente que en forma de círculos concéntricos, empezando por los familiares de esos asesinos, dirigentes de Bildu, votantes, entornos nacionalistas, PNV... debe haber muchas personas (por llamarlas de alguna manera), que saben los nombres y apellidos de los criminales, coautores, encubridores, gente de apoyo, de información de esas más de 300 víctimas y nosotros, el resto de españoles (porque ellos también lo son aunque les joda, excepto para cobrar del erario público) permitimos y aceptamos que nuestros políticos no tengan la decencia de arrinconarles e ilegalizarles, como mínimo mientras y hasta que no se esclarezcan los asesinatos sin resolver.

Rajoy tuvo una súper mayoría absolutísima para haber hecho mucho más con respecto a este tema y no lo hizo por los complejos de la derecha de siempre. Sánchez no dudó en usar sus votos. Y Zapatero, y Aznar, y González... aquí todos son culpables de haberles dado alas a los nacionalistas independentistas vascos y catalanes. ¡Esa es la verdad! La mayoría de españoles que creemos y apostamos por una España unida, con toda su maravillosa diversidad cultural pero unida, nos merecemos un pacto de Estado de verdad, sincero, honesto, permanente... que no vuelva a permitir que ningún Gobierno, del signo que sea, se vea preso de radicales e independentistas.

Firmar algo así, sería un homenaje DE VERDAD para Miguel Ángel Blanco y para todas las víctimas del terrorismo etarra, que dejaron su vida por la democracia y la libertad. Y ya que la GRAN JUSTICIA (con mayúsculas) no se puede conseguir, que sería sustituir en todos los cementerios a las víctimas por sus asesinos, si fuésemos capaces al menos de sacar de las instituciones a Bildu, demostraríamos que somos un país democráticamente maduro, decente, justo, digno, sin cobardía y sin complejos. Mientras tanto no nos queda más que seguir vomitando, como habrán hecho hoy Mari Mar, Ortega Lara, sin duda el rey, Feijóo, y creo que hasta incluso Sanchez...

Algunos han decidido vomitar en casa, unos por dignidad, por vergüenza, otros por miedo (que sigue habiendo MUCHO en Euskadi y Navarra como contaré otro día). Un abrazo desde el corazón a las víctimas y a sus familias. ¡Siempre me tendrán a su lado!