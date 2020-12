A lo peor la situación no es tan simple como parece y no ha sido un elemental juego de habilidades negociadoras el que ha logrado que once partidos políticos se pongan de acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. A lo peor esa panda de exmilitares de casino, puro y escupidera, representan algo más que el plumero de una tragedia de capa y espada, con olor a naftalina y pólvora negra. Quién sabe si detrás de cada soflama de la extrema derecha existe mucho más que nostalgia franquista de sotanas, sin posibilidad de triunfar en la Europa del siglo XXI. Todo esto huele a Frente Popular, a CEDA, a poderes fácticos antidemocráticos, a negación de los derechos constitucionales y de la realidad.

Debajo de la pandemia, la situación política emite ecos decimonónicos, vuelven los espadones cainitas, que creíamos desaparecidos, ponen de actualidad los versos de Antonio Machado y en la misa dominical de doce vuelve a consagrarse el grito de ¡Santiago y cierra España! Me previenen y me duele el tiempo empeñado desde 1975 caminando hacia la convivencia, la solidaridad y el respeto a todas las ideas, ideologías y confesiones.

Por fortuna para nosotros Trump ha perdido el poder, Bolsonaro empieza a hacer aguas, la extrema derecha europea pierde pie, Hitler y Musolini son ceniza... sin embargo el desconcierto del capital, frente a las sucesivas crisis, no acaba de encontrar el engranaje político donde continuar generando plusvalías seguras. Y ese puede ser el peor síntoma para la convivencia en paz. El descontento económico es siempre una fuerza superior al descontento ideológico. La forma de entender la economía, por la derecha o por la izquierda, en el mundo moderno es la base de todo movimiento social, de toda acción política.

Tomamos a la ligera a ese puñado de ancianos dispuestos a fusilar a medio país para que la patria no se rompa. ¡Terrible paradoja! Pero cuidado, esos devotos de la “España, una, grande y libre” probablemente también desconozcan la esencia del caldo donde se guisa su descontento.