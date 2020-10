Mimá, quen nos vería votando hoxe!

COMO profeta tería eu pouco futuro. Vaticinei nun faladoiro da Radio Galega que o mellor da moción de censura sería que ao día seguinte ninguén a lembraría. Sobre a súa utilidade, reafírmome no devandito: ningunha para o que a cidadanía precisa nestes momentos. A prioridade da clase política debe ser combater a crise sanitaria que mata e a económica que nos arruína. O Congreso tería que estar nestes momentos ocupado en aprobar normas adecuadas para facer fronte á pandemia, facilitando desde o plano legal as decisións que han de tomar as comunidades autónomas enlugar de entreterse con “ patochadas”, na tan breve como acertada admonición do portavoz do PNV, Aitor Esteban, quen non dedicou nin minuto e medio ao asunto.

Pero o esperpento celebrouse, ben preto por certo do valleinclanesco Callejón del Gato, pero con resultado oposto ao pretendido polo tridente PSOE-Podemos-Vox, que non era outro que enterrar a Casado en vésperas de defuntos. Como antes Iglesias e Rivera -quen é o tal Rivera, preguntaranse moitos-, Abascal tratou de aproveitar a suposta debilidade do PP para sorpasalo, e perdón polo palabro co sinxelo que é dicir superalo ou adiantalo, pero para estar na pomada hai que imitarlles ata na estética. Na mesma onda voan Sánchez e Iglesias. Suspiran ter no outro lado da cama ao líder da extrema dereita igual que Putin gosta de Trump antes que de Biden. Por iso poño os tres no mesmo xergón, non por amor ou afinidades senón por unha conxunción de intereses estratéxicos.

A moción tivo tamén outros efectos colaterais. O presidente do Goberno tratou de diluír o éxito do xefe da oposición co anuncio sobre o Consello Xeral do Poder Xudicial. Propuxo unha tregua antes do asalto ao órgano xudicial para ofrecerse a negociar. En realidade é unha retirada, non por convicción senón porque caeu na conta do fracaso da intentona. Se tiña difícil superar as trincheiras democráticas internas, as salvas de advertencia enviados desde diversas frontes europeas terminaron por minar a súa resistencia. Ou simplemente era un farol, que a moción lle serviu de pretexto para recuar.

E sí, Casado zurrou a Abascal, para desgusto de Sánchez e Iglesias. Pero a malleira foi dialéctica, cunha decisión que por sensata non debera merecer maior eloxio. Un bo discurso pódeo facer -ou cho escriben- calquera con algo de oficio. Pero a realidade defínese nas urnas. O líder do PP nacional ten espello onde mirarse.