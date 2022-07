Ministras namoradas

ALÁ vai aquel encantamento no que nos tiña Nadia Calviño, a vicepresidenta de economía, que –en todo este tempo que levamos de democracia– é a ministra que máis nos fixo soñar. Pero agora estanos dando unha ducha fría de realidade: “Los próximos trimestres van a ser complejos”. Así dixo en español moi clariño, e tamén o podería dicir en inglés, en francés e en alemán, que ela fala un feixe de idiomas (menos galego).

Alá vai aquel efecto feérico que Calviño lle veu dar desde Bruxelas ao Goberno de Sánchez, talmente coma nun conto de fadas, con aquel seu candor de caperucita da economía que sabe todos os camiños do bosque (pero sempre sabe máis camiños o lobo). De feito a metáfora favorita de Calviño é a palabra “senda”, coas súas suxestións nemorosas, coma cando dicía –alá polos ilusos días de antes da pandemia– que ía poñer o país na senda da redución da débeda e na senda da redución do déficit e encarreirarnos na senda do crecemento inclusivo para que ninguén quedase atrás. E outras cousas así propias da súa condición de fada encomendadeira dos contos da Comisión Europea.

Pero resulta que por estas sendas caperucitescas de Calviño andaba o lobo, é dicir Pedro Sánchez, que enseguidiña lle ensinou os dentes. Os dentes do seu sorriso cativador, porque Sánchez non é un lobo no sentido da tipoloxía política de Maquiavelo, senón o lobo do conto máis célebre de Perrault: “Abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes!”, observou daquela a inocente rapariga. “Son para comerte mejor”, dixo o cínico cánido (perdón pola tautoloxía).

E en efecto comeuna, chuchoulle as ideas, desencamiñouna das súas sendas. Namorouna metaforicamente (ou non), porque de seguido ela declarou alá pola primavera do 2019 (ben me acordo): “Mi compromiso con el presidente Sánchez es total”. Ou sexa, total. Talmente coma se Sánchez lle tivese “sorbidos los sesos”, que é a expresión que a don José Ortega máis lle gustaba para definir o namoramento.

Hai mulleres en política que se namoran do lobo (e incluso do libishome, que habelos hainos). Durante o Debate destes días atrás no Congreso Calviño non parou de adorar a Sánchez con ollos becquerianos: “miradas como besos”. Ando a labrar nun libro que se vai titular Ministras namoradas, que ha de poñer luz (ou polo menos media luz coma naquel tango) nestes pormenores que en política non son menores.

O caso é que Calviño xa non nos fala de sendas bucólicas nin de “baños de bosque” (shinrin-yoku); agora seica veñen trimestres moi complexos en tempos de cólera, e a economía deixa de ser un conto de fadas para volver ser unha ”ciencia lúgubre” (Disraeli). E, aínda por riba, o lobo ensina os dentes (para comernos mellor).