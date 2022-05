Ministros contra la OTAN

AUNQUE si momento, casi de forma milagrosa, el doctor Pedro Sánchez superó sus temores a que tener en su Gobierno a Podemos le produjera graves alteraciones del sueño, temor que decía sentir como todos los españoles, cabe preguntarse si tales trastornos serían previsibles cuando cinco de sus ministros han expresado de modo inequívoco su oposición a su programa de defensa que es una de las cuestiones fundamentales para la nación.

Empero, si todos los actos del Gobierno son actos solidarios, ¿por qué los divergentes no renuncian a sus cargos o quien los nombró los mantiene a su lado, ante tan severa contradicción? Pero deberíamos acostumbrarnos a la filosofía del inquilino de la Moncloa, que hace apenas unos días destacaba la coherencia, prestancia y solvencia de su entente con Podemos y sus contratas.

El jefe del Estado ha reafirmado –y conviene recordar que cuando habla de este modo, sus palabras han de concordar con la postura del Gobierno– el compromiso de España con el reforzamiento del este de Europa ante la amenaza que supone la invasión rusa de Ucrania, sin dejar de extremar la atención que requiere la inestabilidad y el avance del yihadismo en el flanco sur.

La celebración del 40 aniversario de la incorporación de entrada en la Alianza Atlántica, en el Teatro Real, en presencia del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, y de los embajadores de los 30 países aliados que conforman el Consejo Atlántico, ha sido un claro exponente de esa postura de nuestro país, sin olvidar que no todo el Gobierno está en la misma línea. Hace días que Sánchez criticaba que el PP no colabore a facilitar la gobernabilidad de España, pese a que en este asunto son tan o más atlantistas que él, cosa que no puede decir de cinco de sus ministros.

Conviene recordar hoy diversos episodios de nuestra historia dentro de la Alianza y las sucesivas etapas del PSOE, ya fuera la de “Entrada no” y la sucesiva de “En interés de España vota Si”. En todo este tiempo, pensamos que, modo algo impúdico, llegó a proclamarse que fue Felipe González, quien nos metió en a la OTAN, cosa incierta. Fue Calvo Sotelo.