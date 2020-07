Misterio en Pale Horse

YA les expliqué que el confinamiento me llevó irremisiblemente a leer novela de misterio (negra o no), y a revisar los clásicos del género en versión televisiva o cinematográfica: bueno, algunos de ellos. Tal y como está la realidad, lo mejor es intentar huir de ella. Como lector, por profesión y por devoción, no soy de aquellos que se encasillan en ningún género, pero es cierto que vivimos momentos en los que las series televisivas empiezan a ofrecer adaptaciones muy novedosas de clásicos de la novela negra, en unos casos revisiones y ‘remakes’, y, en otros, versiones producidas por primera vez para la pantalla.

La complejidad de muchas series bien conocidas parece forzar a adaptaciones del ‘noir’ también muy complejas, como si los elementos que aparecen en las versiones originales (novelas, cuentos) no fueran suficientes. Todo es mucho más truculento, inquietante, con abundancia de elementos fantásticos y sobrenaturales, lo cual se aparta de esas versiones clásicas de Agatha Christie y su Poirot, o su Miss Marple, que pasan por Paramount, y de las que ya hablé aquí. El Sherlock Holmes de las últimas adaptaciones cinematográficas, o en forma de serie, ha devenido también en más oscuro, no más complejo (él ya era muy complejo), y la violencia se ha hecho más persistente en las nuevas entregas.

Así, hace unas noches me propuse revisitar, bajo este aire tropical, esa joya que es ‘Muerte en el Nilo’, y lo hice, y creo que se mantiene en perfecto estado de revista. No la recordaba bien. Por supuesto, el puzle que se agita en el crucero por el gran río no da lugar a tomarse un respiro, no baja el ritmo ni la grandeza de la trama, ni su elegancia, siquiera por un instante. Hoy, a buen seguro, estaría revestido de elementos pretendidamente más enigmáticos. Y algo así se advierte en ‘Cartas sobre la mesa’, que también volví a ver estos días. Todas, absolutamente recomendables.

Pero en realidad venía a hablar del estreno de Movistar, ‘El Misterio de Pale Horse’, dos capítulos magníficos de una historia de doña Agatha que no es de las más conocidas. Tanto mejor. Así no recordarán el argumento. La producción reciente, un drama de la BBC, está llevada con primor y grandeza actoral. Por supuesto, la oscuridad y la atmósfera inquietante (hay brujas y todo: sus rostros no se olvidan) invaden de inmediato la pantalla, con encuadres que te sugieren que estamos ante esta nueva Agatha, la de la hornada de ‘Diez Negritos’, ‘El misterio del guía de ferrocarriles’ e ‘Inocencia trágica’. Miniseries que pueden apartarse de ese clasicismo pulcro, pero que reinventan con éxito a la gran escritora, ahora, ya digo, con mucha oscuridad. La nueva versión de ‘Diez Negritos’ puede ser aterradora.

‘The Pale Horse’, que se desarrolla en la Inglaterra de los años 60, ofrece una trama excelente, de la que no quiero revelar, a ser posible, ni un ápice. Se trata de resolver el misterio de varias muertes aparentemente relacionadas entre sí, porque forman parte de una lista manuscrita encontrada en el zapato de una mujer hallada muerta. ¿Por qué esa lista? ¿Qué significa? ¿Qué une a personas aparentemente tan dispares? Rodada con gusto tenebrista, como las otras, ocupa algo así como un par de horas. Y les sacará del tedio, si es el caso.