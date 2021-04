Misterios sin resolver

UNA vez que los jeroglíficos egipcios dejaron de ser inescrutables, gracias al descubrimiento de la piedra de Rosetta y, a su vez, gracias a que el faraón Ptolomeo V –a diferencia de muchos políticos actuales– se quería hacer entender por lo que también editaba sus decretos en escritura demótica y en griego antiguo, todo ello, en el mismo pedrusco. O que los manuscritos del Mar Muerto han arrojado luz –y controversia– sobre las sombras del cristianismo y judaísmo, religiones que se cocinaron en el mismo escenario y al mismo tiempo, ya sólo nos quedan tres grandes misterios que resolver.

Los citaré de menor a mayor dificultad: el primero, la existencia del Santo Grial, el segundo si por esas constelaciones adelante hay algún planeta con vida –no digo inteligente porque a estas alturas es dudoso que exista aquí en la Tierra– y el tercero, el más insondable, cómo en España hay cuatro millones de parados y casi todos los empresarios, grandes y pequeños, dicen que no encuentran mano de obra.

Porque para mí tienen el mismo crédito el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuando hace unos días nos decía que hay ese número de parados, sin contar los 750.000 trabajadores en ERTE, como a los amigos y conocidos que me dan pormenores de sus cuitas para cubrir las plantillas. Sin llegar a la subjetividad que supondría sumar lo de cualificada, para no entrar en otra disquisición más profunda.

Ya sé que no es nada nuevo. Son opiniones y no datos oficiales. Por eso sería esclarecedor conocer cuántos empleos rechaza una persona inscrita mientras percibe la prestación, cuántos la agotan sin encontrar un empleo o cuántos se reorientan profesionalmente. Es posible que en ciertas especialidades sea difícil encontrar un hueco en el mercado laboral, pero de albañiles, carpinteros, mecánicos, canteros, todas las ingenierías, informático o diseñador gráfico –por no extenderme– estoy seguro de que no habría gran problema; y con condiciones económicas razonablemente buenas. En una pequeña experiencia que tuve como hostelero mi principal quebradero de cabeza fue el personal. Algo que les puede corroborar el 99 % de los autónomos y pequeños empresarios del sector.

¿Se encontrará algún día la clave que relaciona estas dos realidades paralelas? El Estado dedicará este año a ese capítulo cerca de 31.000 millones de euros, el récord registrado en 2012. De ahí la importancia de revisar, inspeccionar y de hacer políticas activas de empleo. Mientras siga siendo “a oficina do paro” la sangría seguirá.