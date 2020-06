Modelo 100% público nas residencias de maiores

Despois de ver o desastre que causou a Covid-19 nas residencias de maiores privadas é momento de facer unha profunda reflexión sobre o caso e poñerse a dar solución á falta de residencias públicas para os nosos maiores.

As residencias, baixo a miña opinión, teñen que ter un modelo 100% público. Non pode ser que a maioría das usuarias destas instalacións non poidan vivir nunha residencia pública pola falta de prazas que existe.

Ten que ser un modelo onde todas e todos poidamos acudir ao público, e se hai alguén que voluntariamente quere ir a unha privada que o faga pagando integramente a súa estancia alí.

As empresas que se dedican a facer negocio cos nosos maiores tampouco teñen que cobrar nin un euro dos cartos de toda a cidadanía, teñen que financiarse por elas mesmas.

Nunha residencia pública actualmente cobran o setenta e cinco por cento da pensión do usuario, quedando o vinte e cinco por cento para os seus gastos de roupa e demais cousas. A privada cobra de mil cincocentos euros adiante, hai moitos maiores que cunha pensión de seiscentos e pouco euros están a pagar máis de mil cincocentos nunha residencia privada; tendo que tirar de aforros, de vender a vivenda que tiñan en propiedade ou da axuda de familiares.

Isto é tremendamente inxusto, cando chegamos a maiores temos que ter a oportunidade de vivir, se o precisamos, nunha residencia pública con dignidade e liberdade.

Tamén hai que rematar co sistema concertado. O concertado hai que eliminalo en todos os ámbitos: residencias, sanidade etc.

As empresas privadas que se acollen ao sistema concertado están a cobrar cartos públicos de todos nós. Se a unha empresa lle interesa facer negocio con algo relacionado co Estado do benestar que asuma os seus gastos do seu peto e que pague impostos.

Non podemos consentir que estean a facer negocio pagando unha boa parte das súas inversións a cidadanía.

O pasado día 22 dixeron no televexo que en todo o Estado estaban contabilizadas 19.000 mortes en residencias dun total de 28.323 que declaraba en total o Ministerio de Sanidade.

Todos intuímos que as cifras son maiores cas que o Ministerio de Sanidade declara e todos sabemos que estas mortes en residencias de maiores son maioritariamente nas privadas.

Temos que mudar con un xiro de 180 grados o sistema de atención aos nosos maiores urxentemente. É unha lección que a sociedade no seu conxunto ten que ter aprendida nesta crise sanitaria e económica da Covid-19.