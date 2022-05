He pensado muchas veces dónde, en qué lugar, bajo qué condiciones, en qué circunstancias reside el máximo peligro de nuestros días. Les hablo de que el asesinato, e incluso el gesto que hace descender a los infiernos al ser humano, no es algo abstracto o etéreo. Es cierto que el Mal habita entre nosotros, que no siempre (ni muchísimo menos) es perfectamente visible, y que el Caos puede surgir en escenarios de la vida cotidiana, en ambientes a los que nadie osaría señalar, y que incluso gozan de un prestigio acumulado durante décadas. Es decir. Podemos verlo en las noticias habituales, y que ocupan decenas de páginas en los diarios todos los días. Las atrocidades de Vladímir Putin, por poner un solo, evidente y perfecto ejemplo. No. Va a resultar que ese lugar misterioso se encuentra aquí al lado. En el sitio más insospechado que cualquiera de ustedes podría pensar. Justo ese que considerarían que era un refugio seguro e idóneo para nuestros hijos, siempre bajo la supervisión de, en teoría, gente solvente, seria y de absoluta confianza. Pues sí. Me estoy refiriendo a un colegio. Para más INRI, uno privado, y cuya fama no ha hecho más que crecer, para bien, a lo largo del tiempo. Acabamos de leer una novela que nos ha puesto los pelos de punta. Las situaciones que se describen son atroces. ¿Lo peor? Que la sensación de realidad es absoluta...

ESCENARIO IDÍLICO

Con esos mimbres, el formidable narrador vizcaíno Félix G. Modroño, afincado hoy en Cantabria (en tiempos tuvo sus diferentes campos de acción, que fueron muchos, como la banca y la hostelería, entre otros, en Sevilla), construye una narración espeluznante. El hombre que en tiempos se alzó con el Premio Ateneo de la ciudad de la Giralda gracias a la formidable Secretos del Arenal, publica ahora mismo, en Destino, Sol de brujas. En ella cuenta una pesadilla perfecta. Dos alumnas de un elitista y conocidísimo centro privado, el Peñas Viejas de Santander, aparecen muertas en circunstancias bien distintas. Una parece que, a todas luces, se ha suicidado en una playa de Costa Quebrada. La otra es encontrada colgada de un icono industrial de la bahía, la Grúa de Piedra, con la boca cosida y una sorpresa nada agradable en su boca. De la investigación se encargan dos linces de la policía. Uno, el veterano inspector Alonso Ceballos. Otra, la subinspectora Silvia Martín, llegada a ese destino poco antes, procedente de Palencia. Tras los primeros indicios, lo que se descubre es atroz. Bullying, acoso telefónico y directo, pornografía infantil, la presencia de la Deep Web y una galería de personajes nada aconsejables en el trasfondo de la historia. Genial. De las obligatorias, amigos...