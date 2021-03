Hace un montón de años, en 2003 concretamente, leí algo que me dejó marcado. Era una novela deliciosa en donde el carácter onírico y la precisión del gesto, la voluntad de un estilo casi evanescente y su convicción lógica dejaban a uno exhausto. En resumen: era, por decirlo de forma fácil, un libro bautismal. De esos que no dejan a nadie neutral. Como es lógico, tomé buena nota de su autor, y decidí seguirle la pista. Y empecé a descubrir que la primera impresión que había tenido sobre él era, incluso, muy inferior a lo que realmente era. Incluso habiéndose trasladado, casi definitivamente, a otra área narrativa muy disímil a aquella por la cual lo había conocido. La narración histórica. Por cierto: la obra a la que me refiero era Presagio. Su autor, Jorge Molist. Su siguiente producción, que se editó en 2004, fue El anillo. Para mí fue la confirmación de que había descubierto a uno de esos autores de cabecera que, lo sabía perfectamente, ya nunca más me defraudaría. Fiel a todas las convocatorias a las que me invitaba Planeta, tres años más tarde, en 2007, en Toledo, asistí a la entrega del Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio. Y hete aquí que se dio la casualidad de que el ganador fue, ni más ni menos, que el bueno de Molist, gracias a La reina oculta. Que acabaría por convertirse en un best-seller. Se que esa fue la que lo lanzó realmente al estrellato...

LA REINA SOLA. Aún hoy rememoro el acto de entrega del galardón con el nombre del autor de las Cantigas de Escarnio e Maldicer, con personajes de la farándula, e incluso políticos (me presentaron al simpático de Bono, que me cayó formidablemente bien). Y conocí, claro, al ganador del premio. Vendrían más cosas, todas ellas brillantes, como Prométeme que serás libre o Canción de sangre y oro, que se llevaría el Fernando Lara en 2018. La curva de producción seguiría siendo ascendente. Todas las expectativas sobre este autor excepcional habían sido cubiertas en todos los aspectos. Pues bien. Ha aparecido lo último. Se llama La reina sola, y sigue siendo Planeta quien lo ha llevado a la imprenta. Ahí se relata una historia real, muy poco conocida en general, salvo, quizás, en Cataluña, gracias a la vigencia de uno de los personajes de la trama. El invicto Roger de Lauria. Les juro que me condenaría si revelara, o hiciera spoiler, de todo lo que pasa en esta profunda y adictiva historia, pero les contaré, simplemente, que ocurre en el siglo XIII, y que sus protagonistas son la reina Constanza de Aragón y Sicilia, Pedro III El Grande, el citado Roger de Lauria, el cabronazo del papa Martín IV, la líder almogávar Súria, el nefasto Carlos de Anjou o la baronesa Macalda de Scaletta. Totalmente imprescindible...