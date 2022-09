Monarquía, esa gran marca inglesa

NO se podrá negar que Carlos III lleva muchos, pero que muchos años, calentando en la banda. Tanto que, supongo, llegó a aburrirse. Se temía que no saldría jamás al campo de juego, pero ahí está, siguiendo los pasos propios de toda pompa y circunstancia, algo que los ingleses bordan, ya sea para la celebración o para el lamento, pues de ambas cosas está hecha la vida.

En realidad, creo que todo este protocolo extraordinario, el protocolo secreto (Unicornio, y tal, o la frase, “el puente de Londres ha caído”: ¿no suena un poco a Harry Potter?), y el otro, ese leve acercamiento al pueblo ante las verjas de Buckingham, siempre tan cerca pero tan calculadamente lejos, es la parte fundamental que sustenta el ser y el estar de la monarquía británica, un auténtico producto con gran valor comercial que la reina cuidó mejor que el CEO más brillante que cualquiera pueda imaginar.

A las pocas horas de morirse la ilustre monarca, ya se desgranaba en todas las televisiones el valor de sus joyas, de sus posesiones (parte del centro de Londres, dijeron), de sus caballos y perros (caros, caros, la verdad) y de sus diversos castillos o palacios, algunos familiares, otros no. Pero más que todo eso, con ser mucho, vale el símbolo, el logo, ER, la marca, el escudo, la milimétrica puesta en escena. Un producto perfecto, tanto, que emociona de verdad a los ingleses. Lo que demuestra que está mejor concebido que la receta de la cocacola, o al menos al mismo nivel.

Y en estas estábamos. Lo que dio prestigio a esta corona, y particularmente a Isabel II, fue su capacidad para estar a la hora donde debía y no mostrar, en lo posible, signo de debilidad. Porque una reina no debe llorar, aunque sí reía, pues parece que tenía su retranca. Fue una profesional que no había manera de sustituir, hasta el 96, y por eso Carlos de Gales estuvo calentando tantos años, incluso amenazado ya por la cantera más joven, la de su hijo. Por los pelos, es un decir, ha entrado en la convocatoria, y ahora se le pide que alargue el reinado de su madre, a poder ser sin cambiar de táctica.

Y eso es lo que prometió ayer, como si tuviera asumido, asumidísimo, que lo suyo es un cambio obligado en la recta final de una etapa, que sale desde el banquillo y que el verdadero cambio, que esperan los jóvenes ingleses, aún tendrá que esperar. No será Carlos III quien lo ponga en marcha, aunque, no se olvide que este monarca llevaba tanto tiempo esperando que querrá acuñar algo más que su rostro en las monedas. Para empezar, es un ecologista convencido, y eso le coloca, por mucho que lo vean amortizado, en la senda de lo moderno. ¿Mantendrá todo su espíritu rebelde, que lo tiene, ahora que llega al trono? ¿O la inspiración de su madre le susurrará al oído que se mantenga imperturbable?

Lo que sí creo es que todo este despliegue ceremonial, y el de los días venideros, va a contribuir a reforzar el ser británico. Una buena puesta en escena lo sustenta todo: conocen el libreto. La reina difunta sigue ahí, pero las salvas, los beefeaters, el ceremonial, la pompa, van a detener por un momento cualquier crítica y esa sensación segura de que el Reino Unido está en una crisis profunda. El funeral y la coronación son dos poderosos instrumentos, bellamente ejecutados, que han funcionado durante siglos. Todo cambia en UK en estos días, quizás para que nada cambie, o para que al menos lo parezca,