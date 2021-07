Money, money, money

LAS cosas del dinero se ponen feas, aunque las autoridades siguen anunciando una recuperación económica que la mayoría de los españoles no la ven ni con lentes de aumento. Bruselas ha aprobado ya la primera partida de los fondos destinados a España, pero quienes están pendientes de las cuentas oficiales aseguran que esos nueve mil millones ya nos los hemos comido.

A la euforia de los portavoces oficiales hay que contraponer los datos que todo el mundo conoce de forma directa. Las colas del hambre –que desgraciadamente son reales–, la precariedad generalizada, las tiendas medio vacías a pesar de las rebajas, más las cifras de empleo y lo que ganan quienes tienen la fortuna de conservar su empleo. Capítulo importante, aunque pocas veces se menciona la reducción drástica de salarios o qué salario ofrecen las nuevas ofertas de empleo.

Pero hay más, como por ejemplo lo que denuncia la patronal de la hostelería: no ha recibido todavía un euro de los siete mil millones en ayudas directas prometidas por el Gobierno.

No solo no ha recibido un duro sino que las condiciones para recibirlos, cuando llegue el día, les parecen injustas: tendrán ayuda los negocios que se encuentran en la ruina, pero no aquellos que han pagado sus deudas con su propio patrimonio para intentar así sobrevivir.

Sinceramente, no se comprende, sobre todo cuando se conoce la generosidad que se ha tenido con determinadas empresas con buenos contactos políticos. O el caso Plus Ultra, que posiblemente algún día se verá en los tribunales, porque hiede se mire por donde se mire. Una compañía sin apenas movimiento, a la que se considera esencial y se la dota con 53 millones de euros. Se ve la mano de Maduro y de sus terminales, entre las que se encuentran destacados miembros del Gobierno. O se encontraban.

Viene una quinta ola y varias comunidades aplican un nuevo toque de queda o lo aplicarán en cuanto se lo permitas sus respectivos tribunales. Hay que contener las ansias de libertad y descontrol de los jóvenes que tanta relación tienen con esta nueva ola que además de más afectados y más muertes, conllevará también nuevas angustias para los que confiaban en unas buenas perspectivas en el verano.

Sin embargo llega con normas que recuerdan los cierres obligados y la falta de clientela. Lo que se traduce en falta de ingresos. Todo ello acompañado de unas nuevas facturas de la luz que hacen temblar las cuentas, y subida de precios que algunos sectores justifican con el argumento de que tienen que recuperar algo de lo perdido.

Y se comprende su situación, pero también las víctimas que deben pagar esa subida de precios han visto su actividad y sus salarios reducidos, cuando no han perdido el empleo.

España va mejor, dicen, y las autoridades políticas incluso presentan un panorama de futuro casi idílico. Sin embargo las buenas perspectivas de momento no se notan.