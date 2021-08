Monseñor Víctor Maroño Peña

Benquerido Víctor:

Non chegamos a coñecernos no Seminario, porque ti eras maior ca min, e ordenáronche crego dous anos de eu entrar a facer estudios de filosofía e teoloxía. De todos xeitos, cando eu estaba como Formador no Seminario Maior, sendo ti párroco de Anxeriz e Alcipreste de Bergantiños, alá polos anos 80, puxécheste de acordo comigo para que fora tódolos meses a Carballo, dar unhas charlas de Teoloxía ao clero de aquel Alciprestado. Foi entón cando fixen amizade contigo.

Uns anos mais adiante, cando xa eras párroco de Ordes, déchesnos un susto: tanto, que o Bispo Auxiliar D. Ricardo Blázquez, Xosé Esmorís -que era Reitor do Seminario- e mais eu -daquela Vicerreitor- acudimos a túa casa, ver como estabas... Atopámosche sentado, mentres te cortaban o pelo. En vendo a visita que chegaba, dixeches: “Señor Obispo, aquí me tiene, ‘como cordero llevado al matadero...”. Non te chamaron de aquela, se non que proseguiches actuando coma bon pastor da parroquia de Ordes.

Axiña fuches a Salamanca, estudiar Dereito Canónico, e pouco despois viñeches de Pro Vigairo Xeral a Santiago. Mais adiante fixéronte Cóengo Doutoral da Catedral; despois, Vigairo Xeral. Non tardou moito o teu tido de Monseñor. Anunciouno o Arcebispo no claustro da Catedral. Alí había moitos sacerdotes; e, cando D. Xulián proclamou o teu nomeamento, comezamos todos a bater as mans, e na miña vida escoitara eu un aplauso tan pecho e continuado. Non é que o teu rostro desbordara simpatía, pero si dedicación e seriedade continuada no teu traballo.

Gardo con satisfacción as túas tarxetas de agradecemento, cada vez que che entregaba un dos libros que eu ía publicando. Non fun eu tan explícito ultimamente, aínda que chamei á Curia, para che dar o pésame pola morte da túa irmá, e pedín que deixaran alí unha nota transmitida verbalmente. Non sei se a recibirías, quizais non. Desde o mais aló, na presenza do Señor, terías noticia dela. Ti, coma sempre, pasabas sen facer ruído, e tampouco para te marchares, respondendo á chamada de Deus, o fixeches... Que o Señor che encha da súa ledicia e che conceda a eterna paz.