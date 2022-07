Muerte de un barrendero

ME ha gustado mucho que un periódico (‘El País’, en concreto, aunque tal vez lo haya hecho algún otro) haya dedicado su portada al barrendero José Antonio González, fallecido en Madrid. Alguien pensará que de nada sirve aparecer en una portada si es para hablar de tu muerte, pero aquí se hablaba de dignidad. La dignidad del trabajo con las manos. Y, en la persona de José Antonio, tristemente fallecido por un golpe de calor, se hablaba también de las duras condiciones laborales de muchos trabajadores que casi nunca aparecen en las noticias, ni para bien ni para mal. Como si se tratara de una masa anónima de la que nunca sabremos, por la que nunca preguntaremos, aunque tengamos noticia de que está ahí, haciendo su cometido. Y de pronto, una tragedia, un accidente, nos recordará que había alguien ahí, trabajando.

La muerte de José Antonio González pone nombre y apellidos no sólo a unos días de calor extremo, sino a la dificultad para desempeñar algunos empleos en esas condiciones. ¿Hay una verdadera preocupación por eso? A veces llegan noticias de muertes en profesiones potencialmente peligrosas: la minería (cuando era relevante en España), la vida a bordo de un buque (por ejemplo, en caladeros de aguas difíciles). Hay muchas más, de las que se habla aún menos. De vez en cuando sabemos del agricultor que quedó atrapado en su tractor, sin poder liberarse. O del obrero que fue aplastado por una carga, en el colmo de la mala suerte. Es la excepción, es cierto. También lo es seguramente la muerte de José Antonio González (aunque he leído que otro barrendero fue llevado al hospital con síntomas parecidos). Y que sea la excepción no lo hace menos terrible. Quizás hay que plantearse en qué condiciones se puede trabajar en la calle bajo un sol de justicia. De injusticia.

Que José Antonio González, cuenta Manuel Viejo, le hubiera cambiado el turno de mañana a un compañero, que tuviera un contrato de un mes, leo, que pretendiera ganase el puesto, leo también, trabajando a las dos de la tarde, a buen seguro con toda dedicación, no hace más que añadir dramatismo a la noticia, casi la convierte en un triste guion de estos tiempos de lucha feroz por hallar un empleo, pero sólo es un relato brutalmente realista. De esos relatos que muy pocas veces llegan a los titulares, porque la muerte nos opaca, opaca sobre todo a los más desfavorecidos (ya les sucede en vida, cómo no les va a ocurrir con la muerte), a aquellos a los que rara vez se le pregunta el nombre, porque ellos están ahí, eso es todo, más allá de nombres, con esa inmensa dignidad, con esa emocionante dignidad.

Ojalá su nombre sea el último en una noticia como esta. Ojalá pongan su nombre a la calle que barría cuando murió. Aunque, por supuesto, eso no sería un consuelo para nadie. Ni a él mismo le importaría, estoy seguro. Veo pasar las imágenes de los incendios, que pueblan los informativos. Pronto las palabras de los vecinos se las llevará el viento al infinito. Algunos lloran ante las cámaras: han ardido casas, alpendres, arde también la memoria. Un brigadista ha muerto, creo que esta vez no sabemos su nombre. En Portugal un piloto se ha estrellado con su avión, mientras intentaba extinguir el fuego. Los vecinos apenas dicen nada porque cuando se vayan las cámaras y la gente importante allí quedará el manto funerario de las cenizas. Todas para ellos.