Mujeres afganas en peligro

Mis ojos se llenan de lágrimas al ver las imágenes que estos días nos ofrecen de Kabul y al pensar en el futuro que les espera a las miles de mujeres del país. Afganistán se encuentra en manos de los talibanes, quienes tomaron el control de la capital el 15 de agosto. Esto supone el cierre de las escuelas para niñas, poniendo en peligro una vez más a las más vulnerables, las mujeres. La situación se agrava para las viudas, las solteras y las divorciadas. Para todas aquellas que no tienen a un hombre que las ‘respalde’. Entre otros peligros corren el de ser forzadas a casarse con los combatientes.

En varios territorios, como ocurrió en julio en Badakhstan y Takhar, los líderes talibanes locales solicitaron a los líderes religiosos de la zona que redactaran una lista con las mujeres mayores de 15 años y las viudas menores de 45 años para casarlas. Es por ello que algunas madres declararon que antes preferían ver muertas a sus hijas. Imaginemos el dolor de esas mujeres al pensar en el futuro de sus niñas. ¿Puede haber algo más trágico? Las peores consecuencias las pagan, como siempre, los más vulnerables. La historia se repite una y otra vez.

Este imparable avance de los talibanes tiene como consecuencia inmediata la vuelta a una sociedad patriarcal y misógina, aquella que se veía en Afganistán en los años en que el régimen difundió una interpretación del islam totalmente alejada de la moderación, muy estricta y contraria a la opinión compartida por la mayor parte de los musulmanes. En 1996 todo empezó a cambiar a peor para las mujeres afganas. Hubo un retroceso a la Edad Media. Las de más de 8 años tenían prohibido acudir a las escuelas y hasta esa edad solamente podían leer el Corán.

La educación únicamente estaba al alcance de los hombres. A las mujeres se les prohibía aparecer en público sin cubrirse todo el cuerpo con el burka (sin enseñar los tobillos ni usar zapatos de tacón) y sin la compañía de un varón de su familia (‘mahram’). Si se infringían estas normas podían ser azotadas públicamente e incluso podían ser ejecutadas. Hasta lapidadas. Algo espeluznante. No podían ser maestras. No podían escuchar música o ver la televisión ni usar perfume o maquillaje. No podían trabajar ni abandonar su casa si no era con un hombre. Después de lograr algunos avances en las últimas décadas, tras la invasión norteamericana de 2001, ahora vuelven a ser prisioneras en su propio hogar.

En los últimos meses los dirigentes talibanes insinuaron que si ganaban la guerra legislarían para permitir que las mujeres participasen en la vida pública. No me lo creo. Para nada. Los talibanes se han hecho con el control del país echando por tierra toda esperanza por cambiar el futuro de esas niñas nacidas en medio del horror, del miedo y que merecían una esperanza lejos de la sociedad machista y conservadora a la que tendrán que enfrentarse. Relegadas de nuevo al hogar, al control patriarcal, a toda privación de libertad.

Se repiten estas semanas en los medios de comunicación imágenes llenas de dramatismo, especialmente las tomadas en el aeropuerto internacional Hamid Karzai, en Kabul. Allí miles de personas se agolpan intentando escapar del país, a pesar de las restricciones impuestas y de la cancelación de los vuelos comerciales. Se han registrado heridos y personas fallecidas. Muchos afganos intentan huir del control del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes). Algunos lo consiguen. Otros encuentran la muerte. Pero también la libertad.