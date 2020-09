ENCIENDO la radio y escucho que califican al Ayuntamiento de Santiago como decimonónico por mor de su funcionamiento administrativo. No presto atención a la ignorancia de la persona que pontifica. Pienso en el atrevimiento de su ineptitud y falta de criterios reales sobre la historia de la ciudad. Es evidente que vivimos un presente con memoria de pez, con una terrible incapacidad para salir de la instantánea inmediata y del oportunismo del titular para la prensa.

Seguramente esa persona, quizás ejerciendo algún cargo político, no sabe que el Ayuntamiento compostelano, al llegar la democracia, sí era una administración propia del siglo XIX, acomodado a la ciudad casi medieval y levítica a que la habían condenado la dictadura y la tradición.

No sabrá del esfuerzo democratizador y modernizador de las sucesivas corporaciones socialistas para convertir una aldea en la capital de Galicia, en ejemplo internacional de modernización –sin destruir lo bueno de la tradición–, de dinamismo y de promoción económica y cultural sin paragón.

Conseguir que Compostela fuera Patrimonio de la Humanidad, rehabilitarla, expandirla y situarla en el punto de mira del mundo fue un gran esfuerzo político y funcionarial del Ayuntamiento, con el apoyo del Consorcio y la mano tendida de la Xunta. Los sucesivos gobiernos progresistas de Estévez y Bugallo actualizaron la urbe y su administración hasta que en 1997 llegó Aznar con su tasa de reposición de personal. Ahí se atascó el crecimiento y la adecuación funcionarial a las necesidades graduales.

Más tarde apareció Montoro estrangulando económicamente el municipalismo, impidiendo gastar los ahorros que ahora se reclaman. Y, para colmo de males, de 2011 a 2019 los sucesivos gobiernos del PP y Compostela Aberta gestionaron sin proyectos de ciudad y descomponiendo la buena organización municipal interna.

Sí, la foto puede parecer de color sepia, aunque no lo sea. Y está claro que al nuevo gobierno en minoría de Bugallo no se lo han dejado fácil para volver al espíritu del municipalismo eficaz del pasado. Pero no hemos vuelto al siglo XIX.