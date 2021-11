“Música e peregrinacións na Europa do Renacemento”, guía de Fernando Reyes

“¡Santiago!, Música e peregrinacións na Europa do Renacemento”, un trabajo firmado a modo de guía de Fernando Reyes, director del grupo “Resonet”, y que fue editado con la colaboración de Departamento de Educación e Mocidade compostelano, cuando la titular de la correspondiente Concellería era Teresa García- Sabell. Años de trabajo para su autor, que en aquel período había hecho posible la creación de “Resonet”, con la soprano Mercedes Hernández y Enrique Pedrosa. Sus estudios con Rolf Lislevand, fueron un punto de referencia en Toulouse, con quien proseguirá en Trossingen. Vivió en Basilea, donde conocerá Anthony Rooley, Richard Levit y otros maestros en la “Schola Cantorum Basiliensis” y su primer proyecto discográfico, sería “As músicas de Santiago”, en esa línea especializada, que tendrá continuidad: “Le Grande Chanson”, “Les Pellerines” o “¡Santiago!”. Ayudó a divulgar el repertorio gallego de temática xacobea, con charlas y cursos en la Universidad de Tubingen y en la Freie Universität de Berlín. En el ámbito de la docencia, destaca su aportación a las labores en el Museo das Peregrinacións, en el que en fechas próximas, presentará un par de actividades.

Para el trabajo presentado, recurrió a fuentes de rigor: K. Herbers y R.Plötz- “Caminaron a Santiago”-, uno de los materiales más valiosos para introducirnos en los viajes de peregrinos; B. y L. Bennasar- “Le voyage en Espagne, Anthologie des voyagers français et francophones du XVIe au XIX siecle-, relación de viajeros franceses y francófonos de ese período; Javier Liske- “Viajes de extranjeros por España y Portugal”-, un facsímil de edición de 1878; Vázquez de Parga, Lacarra y Uria Riu-“Las peregrinaciones a Santiago de Compostela”, Madrid 1948, reed. 1993, del “C.S.I.C.”, dividido en tres tomos y obra básica para cualquier investigación; Pilar Alén- “Historia da Música Galega. Cantos, cantigas e cánticos”, editado por A Nosa Terra, en 1993, en el que se estudia la música en la Catedral compostelana y otros aspectos relativos a nuestras tradiciones. Otras fuentes de primera mano, serán los “Seis libros del Delfín de la Música...”, de Luis de Narváez; “El libro de música de vihuela intitulado Silva de Sirenas”, de E. de Valderrábano o la “Guía de la Catedral de Santiago”, de A.Barral Iglesias y R. Yzquierdo Perrín, publicada por “Edilsa”

Capítulos cuidadosamente resumidos para lo que resultaba una guía didáctica, en una serie de apartados. “”Santiago na Europa do Renacemento. Camiños de Música”, capítulo en el que nos encontramos con personajes de los distintos ámbitos culturales: Herrmann Künig von Vach- “Guía dos peregrinos alemán no Renacemento”-; Baldassare de Castiglione; “A viaxe desde Armenia”, de Martiros de Arzendjan (1498-91); Josquin des Près, maestro de música renacentista; Leo de Rozmithal- “A peregrinación pola música máis perfecta da historia”-; Basrtolomeo Fontana, que aporta su canción “O Asturia”; Claudin de Semirsy, entre las músicas cultas y populares; Jean de Tournay, peregrino en 1488; Arnold von Harf y el citado Enrique de Valderrábano- “El descanso del peregrino”-; “os instrumentos musicáis nunha corte europea, As cores instrumentais do Renacemento”-, y el de menos respetado Antonio de Cabezón, “O cego do camiño”.

Cabida a “Os peregrinos Ingleses”, un reservado para personajes como Andrew Borde- “A morte na viaxe de Santiago”-; William Wei-“A canción que bailaban os rapaces diante dos peregrinos”-; Margery Kempe -“A muller peregrina, cerrando “As peregrinacións inglesas a Santiago no Renacemento”. “Outra cidade: Nuremberg”, no menos dotada en detalles: Hans Newsidler-“Un mestre do laúde nunha cidade do camiño”-; Behaim e a súa Weltapfel- “A viaxe os fin do mundo”-, Hyeronimus Münzer- “O peregrino humanista”-; Alberto Durero y Sebald Örtel y para mayor detalle “Jacobslied”- “A canción dos peregrinos. Uno de los reservados, se lo queda El Bosco, precedido por el “Camiño de Santiago en Portugal, un “Itinerario para as Músicas do Renacemento, en el que tiene cabida el “Buxheimer Orgelbuch”, una de las fuentes instrumentales europeas del XV, un conjunto de más de 200 piezas religiosas.

“A cidade de Santiago Renacentista”, centra el global de tan sustanciosa guía, y así nos íbamos encontrando con A Praza do Obradoiro, O Hospital Real- espacio para a música renacentista, con sus detallismos de obligada consulta: “A capela. Un espacio perfecto para unha música perfecta”; “O anxo laudista e o bufón gaiteiro: unha música popular e música culta”; “A ninfa do laude”, “O cancioneiro dos Reis Católicos”; “Os claustros. Espazos abertos para músicas altas e baixas”. A Catedral de Santiago: Templo da Música. O Renacemento oculto; A Capela de San Luís; Museo da Catedral; Festas espiritualidade e teatro na Catedral de Santiago no Renacemento. A Música na Universidade: “San Xerome. O laúde. Un instrumento de unha época”; “Laúdes, guitarras e arpas de San Xerome”; “Afonso III de Fonseca. Mecenas da música na cidade de Santiago”; Colexio de Fonseca y Música na Universidade. Espacios para a experimentación musical. Museo das Peregrinacións: Unha casa para a música. A Praza das Praterías y un epílogo dedicado a “A música na vida privada

Complemento para aquella guía, preciso y a la medida, el registro en cd, con breves piezas: “Fate ben gente cortese”, de Bartolomeo Tromboncino; “Romero tú que vienes”, de Juan dell Encina; dos piezas de Ludwig Senfl (1486-1542): “Patientiam muess ich han” y “Zwischen Berg und Tiefem Tal, da leit ein freie Straussen”; Josquin des Près, autor que crearía notable escuela y que dejaba “Scaramella va alla guerra colla lancia et la rotella”; Cipriano de Rore (1515/65) y “Petite camusette à la mort m´avais mis”, además de la testimonial “Mille regretz”, “Ancor che col partire io mi senta moriré”. Claudin de Sermisy (1490-1562), con la chanson “J´ai fait pour vous cent mille pas, et enterpris maint follie”. Un anónimo, que nunca faltan: “O mortal man” y de la segunda mitad del XVI, “Adeu, O desie of delyt”, de Andro Blackhall.

Hans Neusidler, con la tonada “Preabel”. Otros anónimos pertenecientes al Cancionero de Palacio, siempre solicitado, “Calabaça. No sé, buen amor” y “Jançu Janto” y de Pierre Attaignant, un “Pélude”. Cristóbal de Morales y una pieza antológica por su oportunidad, “Apostole Christie Jacobe”. Juan dell Encina- “Hermitaño quiero ser”-; Alonso de Mondéjar, con “Camino de Santiago, con más fé que devoçao” al borde de dos anónimos, “Vamos, vamos a cenar” y el portugués “Puestos están frente a frente”, que se completa con “Hau, hau Les Boys”, de Claudin de Sermisy.