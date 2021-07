“Música no Ar”, X Aniversario de “Vertixe Sonora”

“Vertixe Sonora”, al igual que su compañeros de trayectoria en las propuestas durante años en el Departamento de Música del “CCAG”, el Taller Atlántico Contemporáneo, ·”T.A.C”, que dirige Diego García Rodríguez, alcanza su X Aniversario, toda una proeza a tenor de condicionantes y urgencias de medios. Lo hace en el Espazo de Pontecesures Cara á Ría, patrimonio natural e artístico- 20´30 h.-, una sesión al aire libre incorporada al ciclo “Música no Ar”, que promueve la Diputación de Pontevedra que para los músicos y en apreciación propia, se presenta como “No solpor e despois”. Luces, sons, arrecendo a humanidade nas partículas. Cada pequena mutación o centro do mundo. Fugacidade de cores-pinceladas vermellas, rosas, violáceas, laranxas, marelas, magnífica colleita!- E segundo varíe o ángulo dos raios e nos abrigue máis a noite, a percepción máis rica en matices. Festexo da sensualidade nas frores-oído, ollo, olfato, tacto-. Música, civilización e natureza.

“No solpor de despois”: Un encontró entre a música e os fenómenos que nos rodean, a física, a natureza, a vida que latexa. Os rubiéns son os tons cálidos que o ceo adquire a esta hora do día cando as partículas da atmosfera disipan a luz branca do Sol, absorvendo e emitindo radiación en todas dirección. As de nitróxeno e osíxeno, por exemplo, filtrarán lonxitudes de onda de azul e violeta, permitindo que laranxa e vermello atravesan a atmosfera en liña recta (por iso vemos o Sol como unha especie de mancha amárela, focalizada e o ceo completamente azul durante o día).

Pola tarde co Sol baixo o horizonte, os raios que atravesan 10 veces máis atmosfera e a luz aparece xa moi debilitada en fotóns azuis perdidos no camiño. Por outra banda, as nubes formadas por vapor de auga xirgan todas as frecuencias visibiles remitindo luz branca en total dispersión. Telón de fondo para un especial concierto conmemorativo que ya tuvo su precedente en el propio “CGAC”, el 18 de julio de 2011 y tras una intensa trayectoria a lo largo de tantos años, les ha permitido estrenar más de 200 obras contemporáneas, bastantes venidas por encargos en citas como las “Xornadas de Música Contemporánea”, que en la ofrecida recientemente, nos dejó en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia, el programa anunciado como “Un pecado cheo de pracer”, en esa ocasión confiada a tres intérpretes: la oboísta Pilar Fontalba, Haruna Takebe, en teclado y los recursos vocales de Adriana Aranda, bajo la inspiración de la poetisa iraní Forugh Farrojad (1935/67), con obras de Manuela Guerra, Yulan Yu, Carolina Cerezo, Alyssa Aska y Eda Er. En el reparto global de obras presentadas, un plantel representativo de más de 40 países, producto de la colaboración con distintas instituciones oficiales y particulares.

Tras la participación reciente en el Curso Internacional de Composición Barcelona Modern, edición de planteamientos telemáticos desde Villa Pilar, en Pontevedra, para la que se elegirían compositores invitados como Francesco Filidei y Óscar Bianchi, del “Laboratorio Phonos”, de Barcelona y de la Univesitat Pompeu Fabra, los miembros de “Vertixe Sonora” Pilar Fontalba (oboe), Jesús Coello (fagot), Nuno Marques (guitarra eléctrica) y a asistencia en medios electroacústicos, como viene siendo habitual de Ángel Faraldo, presentaron un programa de creación sobre seis compositores internacionales. Nos encontramos en esta ocasión von obras de Brydan Moondy (Sta Cruz (USA)), Amir Khalaf (El Cairo, Egipto), Alfredo Jiménez (Suecia. 1988), Tsu-Yao Yang (Taiwan) y José Luís Perdigón (Sta Cruz de La Palma, 1990).

“Música e Arte. Correspondencias Sonoras”, nos fue dejando un testimonio prologado de actividades concertísticas compartidas con exposiciones de vanguardia, en el propio “CGAC”. “Vertixe Sonora “, en este X Aniversario, es con fortuna más dilatado, ya que nos traslada en los orígenes a 2010, en esta dedicación exclusiva a las formas contemporáneas con clásicos de renombre, entre los preceptivos estrenos, como fundamento irrenunciable. La iniciativa del proyecto partió de Ramón Souto, siempre bajo el ideario y el planteamiento de un colectivo flexible, con un orgánico de músicos profesionales. Tomaría forma a partir del núcleo creado por el saxofonista Pablo Coello, el percusionista Diego Ventoso y el pianista David Durán, músicos de nuestra tierra de notable experiencia en estos géneros avanzados, en confluencia con artistas sonoros experimentales, artistas plásticos, músicos en la cuerda del jazz o clásicos, el teatro y la danza.

Destaca por especial relevancia, su participación en 2016, como agrupación residente en el ciclo de la “USC”, presentado como “Son(Ut)opías”, que les permitió medir criterios con el “Atlas Ensemble” y un compositor que siempre estuvo entre sus atenciones, Toshio Osokawa. Desarrollaron además, el Instituto Galego de Sonología, plataforma para la investigación sonora con los nuevos medios, organizando cursos de divulgación musical con el reclamo de “Aguzar o oído”, con sede en el MARCO, de Vigo, talante de dinamización que se extenderá al ciclo “Do Audible”. Hablando de esa piedra angular que supuso “Correspondencias Sonoras”, su memoria se recoge en el documental realizado por el cineasta Manuel del Rio, en 2013