Musk ya tiene el pajarito

A MÍ me fascina mucho la figura de Elon Musk, lo que pasa es que no sé si me fascina para bien o para mal. Supongo que lo iré sabiendo. Mientras él hacía coches y tal, yo no me sentía tan concernido. Tampoco con esa carrera espacial en la que compite con otros magnates, intentando ser quizás un nuevo Leonardo, un nuevo renacentista, algo que en su día se dijo de Steve Jobs, por ejemplo. En fin, no sé. A mí lo de luchar por el progreso me encanta, pero Elon, perdón por la confianza, me descoloca en grado sumo.

Supongo que es lo que pretende (su pose histriónica no parece tener límites). No sólo pretende descolocarme a mí, y a usted, sino al planeta en general, para qué andarse con minucias si manejas como él maneja, consciente de que hay mucho aburrimiento y cosa gris, y eso es verdad, pero alguien debería decirle que es peligroso ponerse muy estupendo, aunque tengas el dinero por castigo.

Ayer fue y compró Twitter. 44.000 millones de euros o dólares, que no es algo todos llevemos suelto en el bolsillo a la hora de comprar el pan. Llevaba meses mareando la perdiz (bueno, el pájaro), en un tira y afloja que nunca comprendí muy bien. No sé si era un regateo de moqueta, o era por asegurarse de la mercancía, y, sobre todo, por asegurarse de que iba a ser el jefe del canario, o lo que sea el pájaro, porque comprar por comprar es tontería. Por lo que sea, en las últimas horas debió de verlo todo claro porque aflojó la pasta (supongo) y empezó ya la remodelación del nido tuitero.

No me afectaban mucho sus empeños tecnológicos anteriores, ni tampoco Twitter, pues carezco de esa visión ornitológica de las redes sociales que él sí parece tener, y, aunque no abomino de su función, sí que creo que mucha de la endeblez de pensamiento contemporáneo, del maniqueísmo y la simpleza, tiene que ver con escribir demasiado a humo de pajas, con perdón, y con alimentar graves enfrentamientos dialécticos sin mayor compostura y con poca profundidad, aunque de todo hay, evidentemente, faltaría más.

Twitter favorece la celeridad informativa, desde lo doméstico a lo universal, y permite a la peña escribir tan guapamente, diga genialidades o simplezas. También permite un nivel de intercomunicación (todos somos lectores y escritores ahora) que no es, o no era, habitual en los medios tradicionales, lo cual tiene su lado positivo, pero también desencadena situaciones no precisamente agradables. Aún así, mantiene unas reglas que por lo visto Elon Musk está dispuesto a revisar. Promete que el mal rollo y las manifestaciones de odio, todo eso de lo que tanta gente se queja, van a desaparecer, y asegura que el nido del pajarito se convertirá en un “lugar cálido”, alejándose de esa sensación contemporánea de “pozo infernal”. No es poca cosa, Elon, o sea.

¿Cómo lo va a hacer? ¡Ni idea! ¿De qué hablamos, Elon, cuando hablamos de libertad de expresión? Soy un defensor acérrimo, claro es, de esa libertad, pero la cuestión es cómo lograr que llueva a gusto de todos, en un lugar en el que todos pueden estar. Y que todos (o sea millones y millones) sean igualmente respetados dentro de su propia libertad. Ya sé que el nombre de Trump y su posible vuelta a esta red se está llevando los titulares, pero el asunto es mucho más complejo. Y no tiene que ver con el dinero que tengas.