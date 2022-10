Nada es comparable

CUALQUIER similitud entre el PSOE que ganó las elecciones generales el 28-O hace cuarenta años y el PSOE actual es mera coincidencia. No puede ser de otra manera, no solo por cuestiones biológicas de la vida del partido y por el cambio de líderes, sino por el hecho de que las circunstancias políticas e históricas no pueden ser más disímiles, aunque al de antes y al de ahora les ha tocado lidiar con unos hechos difíciles, desde la salida de un frustrado golpe de Estado y la necesidad de comenzar la modernización del país a lidiar con una pandemia inédita y una guerra en Europa impensable hace cuarenta años,

En lo que sí hay similitud y una línea de continuidad en todos los gobiernos socialistas es en su preocupación por fortalecer y aumentar los pilares del Estado de bienestar, desde la universalización de la sanidad y la educación, hasta la implantación de la dependencia y del salario mínimo vital, sin olvidar la consolidación de las pensiones y el avance en los derechos de nueva generación, con el reverso de que también tuvieron que hacer frente a crisis económicas –y episodios de corrupción– que a la postre acabaron con ellos. También bajo un Gobierno socialista ETA puso fin a su actividad armada, en este caso gracias al apoyo de toda la sociedad.

Cualquier comparación entre el PSOE que a algunos gusta de definir como histórico, aunque algunos de los que se apropian del adjetivo lo hacen de forma espuria y al servicio de la oposición, y el actual es hacerse trampas en el solitario, y las luces y las sombras de uno y otro están imbricadas a pesar de que nada es parecido ni en España ni en Europa, a pesar de que muchos de los asuntos actuales proceden de los que no se resolvieron en su momento, como el expediente catalán.

Y otro tanto ocurre con los líderes que ha tenido el PSOE a lo largo de este período, todos son sometidos a críticas feroces que, en el caso de Felipe González, se matizan con el tiempo, o se olvidan también de forma interesada, en contraposición con los otros dos presidentes del Gobierno socialistas que han vivido un ambiente político mucho más polarizado, aunque también González lo vivió en sus últimos años de mandato.

En el plano interno se añora un debate en el seno del PSOE más intenso frente al caudillismo del defenestrado y repuesto Pedro Sánchez, aunque no deja de tener en algunos barones regionales su sector crítico, en relación con sus aliados políticos. Pero no está de más recordar que el autor de la frase “el que se mueva no sale en la foto” fue Alfonso Guerra.