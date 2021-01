Nadie criminaliza la hostelería

DE todos os incumprimentos do Goberno con Galicia en materia de infraestruturas hai que salientar o da Autoestrada do Atlántico. E non polo ovo senón polo foro. A rebaixa duns céntimos nas peaxes non debe desprezarse, pero tampouco é un acontecemento histórico, unha decisión política de alto calado económico que vaia a quitar de pobre a ninguén. Trátase duns descontos que sufragaremos todos cos nosos impostos, por moito que nos conten, como coas vacinas, que os paga o Goberno de Sánchez. O BNG montou en cólera, con razón, porque resulta inexplicable que por algo tan nimio, con tanto tempo por diante (un ano) e tan sinxelo de resolver deixen a un quedar en evidencia perante a túa parroquia e Galicia enteira. É a evidencia de que es un cero á esquerda para recibir aínda que resultes imprescindible para dar nada menos que unha presidencia do Goberno. Que non baixasen as peaxes da AP-9 o 1 de xaneiro, coñecendo o percal, era visto, pero que se converta a autoestrada galega na que máis sobe do Estado é demasiado, unha burla. Claro que antecedentes sobre incumprimentos hai dabondo como para estar curados de espanto. O AVE, segundo o Goberno, tería que estar a rodar desde hai un ano e a autovía de Santiago a Lugo inaugurándose para este Xacobeo 21. Xa se sabe, as promesas son para cumprilas. Perdón, incumprilas.