Nativel y los elefantes

ESTUVE, telefónicamente, con Nativel Preciado, que lo ha sido todo en el periodismo y un poco más. Me hablaba quizás desde Madrid, donde hoy se levanta el oleaje del kilómetro cero, con Ayuso cantando alegre en su popa. Nativel lleva toda una vida en el periodismo, también en la literatura, porque ella no encuentra una diferencia clara entre ambas cosas: son vasos comunicantes. Sus novelas beben de la experiencia periodística, aunque ella quisiera ser primeramente escritora, contadora de historias, y lo ha sido.

Nativel Preciado habla con la experiencia de una profesión que conoce del derecho y del revés, pero sobre todo habla con calma, con esa tranquilidad extraña hoy al ejercicio del periodismo, donde todo parece acelerado, como en la vida. No pretende dar lecciones, aunque podría, y se maravilla de los periodistas jóvenes que van a salvar el noble ejercicio de contar lo que pasa, esos jóvenes, me dice, que le preguntan por los paisajes de África y por cómo salvar a los elefantes. Nosotros, ya en otra edad, buscamos en Nativel su conocimiento de la Transición y sus opiniones sobre los nuevos adanistas, los que quieren que la historia empiece de cero. El mundo será pronto otro.

Ha ganado el Premio Azorín de Novela, con una ficción ecológica, una alegoría de la condición humana: ‘El santuario de los elefantes’ (Planeta). Tiene mucho oficio, desde luego, pero esta novela tan viajera se hizo en el confinamiento, viendo documentales, volando con Google Earth y leyendo libros de Javier Reverte. Iba a ser una especie de padrino del texto, pero no pudo llegar ni a enviárselo para que lo leyera, como le había prometido, porque Reverte nos dijo adiós. Fue el gran autor de viajes de nuestro tiempo.

Nativel Preciado es también una buena conocedora de África, un lugar que le parece tan fascinante como maltratado. Me dice que no conoce tanto Tanzania, donde transcurre la novela, como Senegal o Gabón, pero en África ha encontrado un lugar aún real y hospitalario, un horizonte que conserva la belleza tantas veces contada, mezclada, sin embargo, con lo que ella llama el imperialismo contemporáneo, no tan distinto del colonialismo que creemos cosa del pasado.

Como se escucha en la novela, y ella repite, “no es que África sea pobre, es que la hemos empobrecido hasta límites insospechados, y continuamos haciéndolo”. Al contrario, lo que sucede es que es rica en algunas cosas, y quizás ahí reside el gran problema. Me dice que cree que no está todo perdido, que se atisban cambios, porque la gente tiene una sensibilidad nueva y ha visto con claridad hasta dónde puede llevarnos la barbarie climática, la desertización. La preocupación por la naturaleza es real, más allá de la política, pero no sabe si podrá gestionarse bajo la mirada de los poderes globales. Le irrita, dice, lo que pasa en el Amazonas, o la búsqueda desesperada de recursos en lugares protegidos. Pero tiene esperanza.

‘El santuario de los elefantes’ habla de la rapiña humana. Dice Nativel que somos la especie más destructiva, y lo hacemos a gran velocidad. La voracidad no conoce límites. Presenta un elenco de personajes (tenía muchos más) que son el símbolo de esa terrible división, cada día más drástica, entre los ricos y los pobres. La pandemia ha agrandado aún más la desigualdad. Es éste un relato de la destrucción, pero al tiempo un alegato en favor de la ecología. La novela nos muestra a gente mayormente superficial o egoísta, pero no todos. Alguien se salva. Alguien es salvado por la luz de África.