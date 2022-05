NECESIDAD, oportunidad y vigencia resumían los atributos que este cronista predicaba, el sábado y en esta misma columna, del recientemente presentado informe sobre A Reforma que a Administración pública necesita. Propostas para o s. XXI, al amparo del Foro Económico de Galicia y bajo la responsabilidad de Concepción Campos Acuña, secretaria de Administración Local, categoría Superior, y codirectora de la red Localis.

Un estudio, el de esta experta en Administración pública y profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad catalana Rovira y Virgili, sobre el que hay que volver, siquiera sea para abundar en los argumentos que llevan a las favorables referencias arriba aludidas.

Fue el informe de la CORA –Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas–, publicado en junio de 2013, el determinante de una serie de acciones gubernativas, más pretenciosas en el planteamiento que eficaces en los resultados obtenidos, la que intentó una primera aproximación desde la lógica y la racionalidad al batiburrillo burocrático de nuestras administraciones. Pero, como se señala, todo quedó a humo de pajas, cuando no con propuestas que propiciaron resultados contrarios a los buscados.

Esta permanente asignatura pendiente de la racionalidad administrativa es la que da sentido al informe que se cita del Foro Económico de Galicia en tanto su disfuncionalidad se ve agrandada por una galopante producción normativa de más que dudosa calidad –casi un millón cuarenta mil páginas en los distintos boletines oficiales en 2018 y, en 2019, con dos de cada tres normas con rango de ley resueltas por la más acomodaticia, simplista y menos exigente fórmula del Real Decreto– y un exceso burocrático que llevó al Word Economic Forum a situar a España en el puesto 114 de 141 países a la hora de valorar la carga que la regulación vigente supone para las empresas. Por no hablar de una hiperinflaccionada Administración Pública que las nuevas tecnologías no solo no han reducido, sino que se ha visto incrementada.

Nada mejor, en consecuencia, que el mero enunciado de las diez consideraciones que el informe propone en sus conclusiones finales, “partindo do triplo eixo: institucións, procesos e persoas”, como recomendaciones orientadas a la reforma de las administraciones para priorizar aquellas acciones que la experta considera más urgentes en aras a esa administración sencilla, racional y al servicio de la ciudadanía.

Simplicidad regulatoria, simplificación procedimental, desburocratización del dato, despliegue completo en la utilización de las nuevas tecnologías, reordenación de las estructuras organizativas y profesionalización de la dirección pública, cambio cultural en las organizaciones –“á fronte das administracións sitúanse persoas que sobre a base dun modelo de profesionalización debe estar orientado á cidadanía e á calidade dos servizos públicos”–, evaluación de las políticas públicas, colaboración público-privada, gestión íntegra y transparente y, en fin, optimización de las oportunidades derivadas de los fondos NGEU condensan el acertado resumen que va a precisar de elevadas dosis de voluntad, entrega y compromiso para desterrar de la función pública aquella, aún tan vigente, España carpetovetónica que Larra dibujó tan certeramente en El Pobrecito Hablador. ¡Hace casi dos siglos!