¿Negra Navidad para el comercio?

¿Pasarán factura la inflación, la crisis energética o la subida de las hipotecas a la campaña de Navidad? Una vez superado lo peor de la pandemia, los pequeños comerciantes gallegos temen que otro particular virus, el de la inestabilidad económica, les deje todavía más débiles. Las ventas de esta época suponen para la mayoría una porción muy importante de su negocio anual y la incertidumbre no es, precisamente, la mayor aliada del gasto en las compras. El presidente de la FGC, José Maria Seijas, ya avisa de un aluvión de cierres en los próximos meses. Un muy negro panorama... y no por el Black Friday.

¿Es el bombardeo masivo sobre varias ciudades la respuesta de Rusia a la oferta de Zelenski? Las palabras del presidente ucraniano, en las que afirmaba que están “preparados para la paz”, ya tienen contestación de Vladimir Putin: un centenar de misiles disparados que devastaron infraestructuras energéticas a lo largo y ancho de todo el país, en uno de los mayores ataques desde el principio de la guerra, que deja a su sector energético en situación crítica. De hecho, la mitad de los habitantes de la ciudad están sin luz en sus casas. Tan a oscuras como pintan ahora mismo las posibilidades de una salida negociada.

¿Cuándo volverá el IPC a unos niveles normales? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.