Nélida Piñón e Galicia

Hai poucas semanas que, despois dunha fugaz visita a Galicia, Nélida Piñón morreu en Lisboa, capital que era a ponte entre a fonte galega dos seus devanceiros e o paraíso brasileiro onde ela naceu e viveu. Foi unha escritora brasileira, mais na súa biografía persoal e literaria están presentes, de modo intermitente, as súas orixes galegas que inzan nas suas obras. O título do seu discurso de ingreso como Académica de Honra na RAG foi “A épica do coração”, no que mostraba ata que punto a terra galega formaba parte dos seus sentimentos, pero tamén da sua escrita. Era unha autora mestiza, con dupla identidade, por mais que predominase o lado brasileiro.

A herdanza galega aprendeuna desde nena no fogar dos seus pais e nos xantares dominicais cabo dos seus avós, na praia carioca do Leblon. No seo da sua família adquiriu un xeito de ver o mundo e un saber de lendas e de sabores, de convívios comunitarios e da paixón por mellorar, que aqueles emigrantes lle foron transmitindo. Unha educación informal que medraria coa sua estadía durante dous anos na aldea familiar de Cotobade, como recoñecería no libro Coraçâo andarilho, a súa obra máis autobiográfica.

Tempo andado, a sensibilidade galega pasou á sua escrita. Cando bota um tempo em Barcelona, nos anos setenta, um atento Basilio Losada xa repara naquela rapaza da que esperaba unha obra ao nível do “boom” latinoamericando que daquela estaba tan en boga. A previsións de Basilio non fallaron. Ese momento chegou coa redacción de A república dos sonhos, dada a lume en 1984, na que Galicia pasou de ser un recordo familiar e formar parte central dun longo romance, no que está presente a rica memoria familiar e, pola súa man, a evocación da cultura milenaria dunha Galicia claramente idealizada. Aquela narración pode entenderse como unha interpretación do Brasil cun enfoque diferente do canon interpretativo daquela vixente. Fronte ao peso da tradición colonial ou nativista, este romance introduciu o tópico do inmigrante europeo (galego) como elemento central da semántica nacional brasileira. A república dos sonhos é, por esta razón, unha obra mestiza que fala para o Brasil a propósito do pasado glorioso dun emigrante galego.

Pouco a pouco, aquela obra abriu para Nélida as portas literarias de Galicia despois de catro décadas da primeira visita familiar. Conectou con escritores galegos en feiras e reunións internacionais, a súa obra foi obxecto de pescudas e de honras universitárias e académicas e, finalmente, foi traducida e lida tamén en lingua galega.. No fondo, era o éxito dunha filla da emigración galega, feita na América sen esquecer as raíces europeas. Como escritora non formou parte do sistema literario galego, mais como persoa que levaba no corazón a terra dos pais, foi unha grande intérprete da epopeia das migracións galegas. Ela escolleu para a súa escrita a lingua portuguesa, mais non se pode escribir unha lingua sen ter conta dos imaxinarios que ela encobre e nese fardel estaban as raíces galegas.