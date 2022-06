Nervios y especulaciones

RECTA final y especulaciones a tope sobre el resultado del 19-J. Y nervios, aunque los candidatos, como los boxeadores, están obligados a repetir que se van a comer el mundo y, por supuesto, van a gobernar. Faltan cuatro días de campaña y no es probable que en ese espacio de tiempo se produzcan hechos que den un vuelco a la situación; pero si no se vive un cataclismo antes del domingo, más allá de los mensajes, especulaciones y nervios, hay media docena de apuntes en Andalucía que parecen inamovibles, Que son certezas.

La primera, y lo reconocen socialistas de larga trayectoria, es que Pedro Sánchez es hoy un lastre para el PSOE y para el candidato Juan Espadas. No hace falta explicar por qué, cualquiera que esté al tanto de la política española sabe que el país vive una situación dramática en lo económico, y un porcentaje alto de ese dramatismo se debe a decisiones equivocadas del presidente del Gobierno.

Por no mencionar las decisiones políticas también equivocadas, desde la elección del compañero de coalición hasta la dependencia a la que le obligan sus peligrosos socios de Gobierno. Sensu contrario, la llegada de Feijóo a la presidencia del PP ha dado un empujón importante al partido y, por tanto, a Juanma Moreno. Si no se hubiera producido ese cambio, no tendría tantas posibilidades como ahora de mantenerse en San Telmo.

Otra certeza es que Juana Moreno ganará las elecciones. Dio la sorpresa como presidente del Gobierno andaluz, sorpresa para bien, aunque pocos se habían mostrado satisfechos cuando Rajoy lo puso al frente del PP andaluz. En estas elecciones le votarán los mismos que la vez anterior, los pata negra del PP que votan siempre a sus candidatos aunque no les gusten, y también contará con respaldo importante de votantes de Ciudadanos, PSOE y Vox. Su objetivo es conseguir más escaños que la izquierda y es posible que lo logre ... pero eso entra ya en el terreno de la especulación.

Más certezas: Ciudadanos no va repetir, ni de lejos, el resultado anterior, y a Juanma Moreno le gustaría que Marín lograra tres o cuatro escaños para volver a tenerle en el Gobierno, aunque desde luego sin tanta representación como en el anterior.

En la izquierda del PSOE Teresa Rodríguez tiene garra y quita votos a Podemos. Yolanda Díaz no acaba de convencer porque es más de palabras que de hechos, y la performance del viernes en la que apareció junto a Ione Belarra aparentemente encantadas las dos, no fue creíble.

En el otro extremo, Vox apostó todo a su revelación parlamentaria, Macarena Olona, pero no ha cuajado tanto como se esperaba. Desde luego, no se le ha puesto cara de vicepresidenta, por recordar lo que dijo Abascal de Gallardo. Un Gallardo, por cierto, que está haciendo flaco favor a Vox como vicepresidente castellano leonés. Pero, mea culpa, eso es especulación.