Nèstor Luján, un amigo catalán de Cunqueiro

Nèstor Luján, de quen agora se celebran os cen anos do seu nacemento en Mataró (morreu en Barcelona en 1995), foi unha das figuras fundamentais do xornalismo catalán do pasado século. Despois de empezar a escribir na revista falanxista Alerta en 1942, na que colaboraba Joan Perucho, e de rematar os estudos universitarios, en 1943 ingresou en Destino, a revista fundada por algúns falanxistas cataláns en Burgos en 1937, que se trasladou a Barcelona unha vez rematada a guerra. Esta publicación, animada polo editor Josep Vergés, contou coa súa colaboración ata 1973 e nela exerceu a dirección entre 1958 e 1969, cando tivo que deixar o cargo por unha sentenza do TOP (pasou á dirección adxunta co compositor Xavier Montsalvatge). En 1946 encetara a sección “Al doblar la esquina”, que ben axiña contou coa simpatía dos lectores, éxito que continuou cando, co pseudónimo Pickwick, iniciou a andaina de “Carnet de ruta”, sección de temática gastronómica.

Malia as orixes desta revista, axiña supuxo unha incomodidade para o réxime franquista. No fondo, exercía un xornalismo liberal e non dogmático que moitas veces poñía a proba as costuras coas que a ditadura estaba cosida. En Destino publicaron escritores e xornalistas cos que Nèstor Luján mantivo unha longa e profunda amizade (como fai evidente a súa correspondencia, conservada na Biblioteca de Catalunya). Entre eles e amais de cataláns e valencianos, Vicente aleixandre, Camilo José Cela, Álvaro Cunqueiro, Pedro Laín Entralgo, Miguel Delibres ou José M. Caballewro Bonald.

En 1952, ano no que obtivo o carné de xornalista, ingresou en El Noticiero Universal, xornal da tarde de liña conservadora fundado en 1888 pero que sempre foi sinónimo de xornalismo rigoroso. A partir de 1975 pasou a dirixir a revista Historia y vida, fundada sete anos e pertencente ao grupo Godó (La Vanguardia).

Luján tratou os asuntos máis diversos, desde a crónica deportiva (boxeo) ata a taurina, tema sobre o que publicou os seus primeiros libros (De Toros y Toreros, 1954; Historia del Toreo, 1954). Pero foi a gastronomía o asunto que máis cultivou, posiblemente, tanto en artigos de prensa como en libros: Libro de la Cocina Española (1970, con Joan Perucho), Viajes por las cocinas del mundo (1973), La Cocina Moderna (1985, coa súa muller Tin Luján), Diccionario Luján de la Gastronomía Catalana (1990), Los placeres de la sobremesa: café, copa y puro (1991). E nese senso, non foi alleo a que Cunqueiro publicase La Cocina Cristiana de Occidente na editorial Taber de Barcelona.

Solteiro militante durante anos, nas súas visitas ao restaurante Agut d’Avignon, fundado nos anos setenta polo farmacéutico Ramon Cabau, coñeceu a Tin, a súa filla, coa que casou, de xeito que Luján se converteu nun xenro dous anos maior que o seu sogro. A nova parella foi vivir ao piso que o xornalista xa habitaba no Bloque Diagonal, espléndido edifico racionalista dos arquitectos do GATPAC Ricardo de Churruca e Germán Rodríguez Arias (1935), situado en Diagonal con Enric Granados, fronte á Casa Sayrach, modernista, que ocupa a outra esquina.

Naquel piso Luján acollía a Álvaro Cunqueiro cando o escritor mindoniense visitaba Barcelona. Campamento base para compartir visitas a editoriais, mesas en restaurantes e faladoiros. Con eles, e se cadraba que estivese en Barcelona, andaba Joan Perucho, profesionalmente xuíz en Gandesa, en terras do Ebro. Ou con Ignacio Agustí, colaborador en Destino desde a primeira hora, revista á que Cunqueiro se incorporou (por iso eu de neno o coñecía, sen saber quen era, porque un meu avó estaba subscrito á revista, que eu a lía cando íamos xantar á súa casa).

Luján apenas escribía o que publicaba, literalmente falando. Tiña por costume acordar moi cedo e entre as seis e as nove da mañá gravaba nun magnetófono o texto, e daba a fita a unha secretaria para que o pasase a máquina, resultado que despois repasaba a man.

Home de fonda cultura, cando deixou o xornalismo activo encetou unha breve pero brillante carreira de novelista, con títulos como Decidnos, ¿quién mató al conde?, co que obtivo o premio Internacional Plaza y Janés en 1987, ou Los espejos paralelos, finalista do premio Planeta en 1991.

Joaquim Ventura