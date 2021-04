A nova lei do cambio climático, que comezou hai poucos días os trámites parlamentarios para a súa aprobación, é moi benvida. A pesar dos importantes problemas que aínda ten o seu texto e do precario diálogo co que foi preparada, era unha necesidade que se estaba a demandar dende moitos sectores da sociedade española. En Europa, desde o ano 2008 en que comezou o Reino Unido, case todos os países tiñan lexislacións que, con máis ou menos acerto, atendían a este apremante problema. Por iso e pola urxencia que estas decisións están a ter xa para o futuro do noso planeta, era un baleiro que había que encher canto antes.

Analizar seu texto polo miúdo levaría moito tempo, pero aínda así hai cuestións de vulto que conviña destacar desde xa, como é a relativa a un dos principios básicos sobre o que se sustenta: conseguir a neutralidade climática de España para o ano 2050, ou dito doutra maneira, que as nosas emisións de gases de efecto invernadoiro non superen nesa data a cantidade que pode ser absorbida polos nosos sumidoiros terrestres e marítimos. En termos máis simples e concretos, significa que os gases que envían á atmosfera a industria o transporte e outras actividades deberían de ser compensados polos que absorben os bosques.

A neutralidade climática dependería, pois, deses dous termos, emisións e absorcións, polo que habería que esperar que a nova lei do cambio climático, que se desenvolve ao abeiro deste principio de neutralidade, lle dera un tratamento máis ou menos semellante. Pero a realidade non é así, pois practicamente todo o texto legal, ademais das estratexias de adaptación, está dedicado ás emisións e aos diferentes mecanismos de contabilidade e control, mentres que ás absorcións, dedícalle só un miserento artigo 23.1: “Las administraciones públicas, en el marco del Consejo Nacional del Clima y la Comisión de Coordinación de Cambio Climático, adoptarán las acciones oportunas para incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono”.

Este importante déficit do texto podería ter as súas consecuencias para Galicia, porque se en algo somos unha potencia nestas cuestións do cambio climático é na importancia da nosa superficie arborada e da súa función como sumidoiro de carbono, que non fixo máis que medrar desde a metade do pasado século. Case representa o 20 % de todas as absorcións da ecuación da neutralidade climática española, mentres que as nosas emisións fican só sobre o 6 %. Dalgún xeito somos a comunidade autónoma que estamos a contribuír máis a que sexan menos custosos os futuros esforzos de mitigación das emisións do resto de España.

Certamente, os mecanismos administrativos europeos de recoñecemento destas singularidades dos territorios con importantes taxas de absorción están aínda nunha fase moi elemental e non se pode agardar que de inmediato se establezan as xustas compensacións. Pero, non obstante, esta nova lei española sobre o cambio climático que, segundo as súas propias declaración, nace con vocación de futuro, debería ter en conta, sen reservas, estas expectativas.