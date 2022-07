DÍA a día, vivimos anestesiados y dependientes de un descolorido y continuo referéndum popular, transmitiendo nuestra propia intimidad en las redes sociales para obtener la aprobación de la sociedad.

Esto es lo que denominaba el filósofo surcoreano Byung Chul Han como “la sociedad de la transparencia”. Un mundo donde cualquier cosa, por insignificativa o superflua que parezca, es apta de ser publicada, ya sea de nuestra vida personal o de las personas que nos rodean.

Sin embargo, por muy cristalinas que parezcan las redes sociales, no solo no inyectan ninguna luz en la oscuridad, sino que carecen de toda –o casi toda– la verdad y que debemos coger todo con pinzas. Porque realidad y transparencia no son lo mismo. Por ejemplo, la red social Instagram, que está más cerca de la ficción que de la realidad, la vemos cercana y transparente.

Una sociedad convertida en un producto que debe exponerse para ser y existir. En la que cada cual es su propio objeto de publicidad y empuja al resto de amistades a serlo mediante él sin su consentimiento. No sólo elimina el derecho a la privacidad, sino que este queda supeditado al criterio de los demás y arrasa nuestra intimidad con ello.

También surgen nuevas normas de cómo actuar para ser un buen ciudadano, amigo o novio: compartir una foto como principal y única forma de manifestar y apoyar a colectivos vulnerables, opinar de lo socialmente aceptado, publicar vicisitudes sobre la relación de pareja, amistades y familia, etc. Simple y llanamente por la necesidad de permanecer al género del me gusta y seguir alimentando nuestro ego, pero que todavía deja apreciar nuestro vacío interior.

Un mundo donde todo se mide por su valor de exposición y visibilidad, hace de todo una mercancía y de la humanidad, una sociedad pornográfica.