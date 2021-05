Ni acciones ni derechos

EN junio de 2019 me refería en EL CORREO GALLEGO al procedimiento de Bail in aplicado en la intervención de Banco Popular al amparo de la Directiva 2014/59/UE, transpuesta a la legislación española por la Ley 11/2015 de recuperación y resolución de entidades y que ahorró al erario unos 20.000 millones de euros a costa de cientos de miles de pequeños accionistas. Recordemos que la Directiva establecía que en un rescate de la modalidad Bail in o rescate interno, se trasladaba a los accionistas el coste del rescate.

Muchos de los accionistas afectados demandaron al sucesor de Banco Popular, el Banco Santander, por irregularidades en los folletos de emisión de acciones y por no reflejar la imagen fiel en las cuentas anuales de 2012 en adelante. La posición casi unánime, en los juzgados de primera instancia y en las audiencias provinciales que ya se han pronunciado, es favorable a estas reclamaciones.

Sobre este mismo asunto, como predice la ley de Murphy, resulta que todo es susceptible de empeorar. Así es que en julio de 2020 una Audiencia Provincial formuló al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dos peticiones de decisión prejudicial.

La primera sobre la procedencia de que quienes hubieran adquiridos acciones antes del procedimiento de resolución, pudieran promover demandas de resarcimiento basadas en una defectuosa información del folleto de la emisión o de la información financiera, contra la entidad emisora o la entidad resultante de la fusión por absorción posterior.

La segunda sobre si la sociedad absorbente, en este caso Banco Santander, estaría obligada a restituir al accionista el contravalor de las acciones suscritas y sus intereses legales desde el momento de la suscripción.

Es de esperar que el TJUE no se demore en la respuesta a estas consultas, pues de ello depende la posibilidad de resarcirse del daño sufrido por miles de ahorradores. En este sentido una sentencia de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid del 9 septiembre de 2020 parece anticiparse a la resolución de la cuestión.

Dicha sentencia concluye que, estando ante una reclamación de responsabilidad por el folleto emitido de la ampliación de capital, tal hecho es diferente al posterior proceso de resolución del banco y, por ello, al no fundamentarse las demandas planteadas en la responsabilidad que se reclama en dicho proceso de resolución, no procedería penalizar a los accionistas privándoles de derechos por irregularidades en el folleto, ni tampoco con la consiguiente pérdida de la restitución del contravalor de las acciones suscritas ni de sus intereses legales.

A ver si prospera esta tesis y los demandantes, además de perder el dinero de sus acciones, no pierdan también sus derechos.