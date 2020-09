Ni tanto ni tan poco

LLEVABAN cinco meses sin cruzar palabra personalmente y la mirada política estaba puesta en el encuentro entre el presidente de gobierno y el líder de la oposición. Todo eran interrogantes e incógnitas, lo que no ocurría con la entrevista que mantendría después Pedro Sánchez con Inés Arrimadas, pues las cosas entre el Gobierno y Ciudadanos están habladas, revisadas y vueltas a hablar y a desmenuzar desde hace tiempo. En Moncloa nadie duda que Cs apoyará los Presupuestos, hay pactos ya apalabrados, aunque no firmados, que permitirán a Arrimadas y a Edmundo Bal no ser acusados de ceder, sino que esos acuerdos determinarán que Pablo Iglesias renuncie a algunas de las exigencias que consideraba irrenunciables.

Lo que importaba por tanto era la reunión entre Sánchez y Casado. Por sus profundas discrepancias, por el ninguneo intolerable al que ha sometido Sánchez al líder de la oposición y porque Casado corría el riesgo de ser considerado irresponsable por su postura irreductible cuando, ante la gravísima crisis actual, sería obligado actuar con una generosidad que no se advierten en el presidente del PP.

El encuentro no ha sido tan inútil como temían algunos, pero tampoco tan positivo como deseaban los que creen que una colaboración estrecha entre Moncloa y Génova para abordar cuestiones urgentes dejaría muy tocados los caprichos de Iglesias y de los independentistas y nacionalistas que solo miran por sus intereses.

Casado acudió con una lista de propuestas, entre las que destaca la creación de una Agencia de Reconstrucción Económica presidida por una personalidad independiente de reconocida trayectoria. Agencia que tendría entre sus principales responsabilidades decidir sobre el destino de los fondos europeos. Parece, solo parece, que Sánchez está de acuerdo, habrá que ver si las buenas palabras que ha trasladado a Casado se traducen en hechos. Casado no aprobará los Presupuestos, pero en cambio sí apoyará un gran pacto para la Sanidad y las medidas necesarias para que el Gobierno actúe más eficazmente en la lucha contra el coronavirus.

Casado ha insistido ante Sánchez, y ante los periodistas, sobre las razones para mantenerse inamovible: no puede acordar nada con un Gobierno coaligado con un partido que promueve iniciativas fiscales que solo provocarán miseria y, sobre todo, que se manifiesta abiertamente contra la Constitución y la Monarquía, además de dar alas al independentismo.

¿Qué ocurrirá entre Sánchez y Casado a partir de ahora? Imposible predecirlo, pero sería bueno que, de una vez, firmaran acuerdos de Estado y dejaran atrás su mutua desconfianza.