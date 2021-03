Nicolas Cage, causalidad y vacunación

TENGAN cuidado en la piscina si Nicolas Cage estrena muchas películas durante el año, porque a más número de filmes del actor, más gente muere ahogada. ¿Les parece absurdo? La correlación es del 66 %, es decir, dos de cada tres veces se observa una relación positiva entre ambos fenómenos estadísticos. Pero ¿son tan malas las películas de Nicolas Cage como para que la gente decida quitarse la vida de esa manera? La respuesta es negativa: una cosa es la casualidad, y otra la causalidad.

La diferencia no es trivial. Cuando en economía tratamos de medir los efectos de una política pública, nuestro trabajo se basa en medir su efecto causal sobre alguna variable de relevancia. Si tomamos el caso de las subidas del salario mínimo, observaremos su efecto sobre el empleo.

Pero no solo basta con ver cómo evoluciona el mercado laboral después de haber subido el salario mínimo. ¿La razón? La tendencia a estudiar podría haber sido la misma independientemente de que este hubiera subido, por lo que o bien no hay ningún efecto o bien se trata de un efecto de grado, pero no de cambio de signo. Es decir, el estudio de la causalidad se basa en averiguar cómo sería la realidad en caso de que los hechos hubiesen sido otros, y luego comparar el mundo hipotético con el real.

Esta semana España ha suspendido la vacunación de AstraZeneca debido a la aparición de algunos casos de trombos entre los vacunados. ¿Es la vacuna la causa o es una casualidad? Es decir, ¿en ausencia de la dosis, se habrían desarrollado los coágulos en la sangre en esas personas? Esta es la pregunta que se hace la Agencia Europea del Medicamento, prestando especial atención en factores de riesgo que pueden explicar estos casos, y por tanto no la vacuna. Esto es algo relevante, ya que la evidencia médica señala que el 85 % de los casos registrados anualmente presentan alguno de estos factores (condiciones protrombóticas, por ejemplo).

¿Es lógico parar la vacunación? Dejo al lector que saque sus propias conclusiones con los siguientes datos. En España hay 56 casos de enfermedad tromboembólica al día, aproximadamente 1,6 casos por cada 100.000 habitantes al año. Entre el millón de vacunados ha habido un caso en nuestro país; los casos registrados en toda Europa implican una tasa anualizada igual a la existente entre la población general. Existen estudios que muestran tasas similares en las vacunas de Pfizer y Moderna. La probabilidad de desarrollarla de contraer la COVID-19 y ser ingresado en un hospital es del 17 %.

Los beneficios son mayores que los riesgos. Es necesario mantener el rigor, la prudencia y no infundir miedo injustificado por parte de los medios y la política. Nicolas Cage solo es culpable de hacer malas películas.