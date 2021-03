Niksen, a arte de non facer nada

A pandemia quitounos moitas cousas. Deixounos sen bicos, apertas e xuntanzas. Privounos da liberdade de viaxar e celebrar como antes. Os días dos anos, as festas de aniversario, obrigan a empregar as videochamadas para estar máis preto e ver como a persoa que cumpre anos sopra as candeas. O día do pai tamén pasou estando afastados.

Corríamos dun lado para outro, sen desfrutar ás veces das pequenas cousas, polo feito de que pensábamos que sempre estarían aí. Agora valoramos que unha raiola de sol nos agarime a pel nalgún recuncho onde podemos librarnos da mascarilla porque estamos sós. Apreciamos os días de luz, camiñando descalzos pola praia e sentindo o son das ondas do mar como a música que nos acompaña neses minutos nos que intentamos desconectar da rutina do día a día, das cifras desta pandemia que nos mudou a cor da faciana e que nos obrigou a aprender tanto de xeito tan rápido.

Ó comezo do confinamento, parece tamén que os daneses seguiron a filosofía hygge, que significa desfrutar das pequenas cousas da vida, de xeito vencellado ó benestar do fogar.

Agradecemos contar co apoio da familia e dos verdadeiros amigos, aínda que sexa na distancia. Sabendo que están connosco, que son coma as estrelas que iluminan a escuridade da noite. Aprendemos moito con esta situación. A pandemia trouxo tamén esa parte positiva de aprendizaxe. De valorar máis o medio ambiente e as persoas que queremos, que nos importan de verdade. Aprendemos que había xente que estaba tamén só por interese, que non eran auténticos. Que encubrían o seu egoísmo baixo outro tipo de máscara. Agochar o rostro con estes tapabocas fixo descubrir algunhas personalidades que se escondían baixo falsa aparencia.

Os días de soidade e confinamento serviron para pensar. Para valorarnos tamén máis a nós mesmos. O día a día resúmese en moito traballo, mil tarefas e preocupacións. E ás veces fai falta PARAR. RESPIRAR. DESCANSAR. Na procura do verdadeiro benestar entra en xogo un concepto novo. Falo da arte holandesa de non facer nada chamada NIKSEN. Segundo os holandeses, aumenta a creatividade, axuda a ser máis produtivos e mellora o estado de ánimo, desfrutando de pequenas pausas. Algo moi importante para manter unha boa saúde. Hai que parar un momento, afastarse do traballo, das redes sociais, da tecnoloxía. Apagar o móbil e desconectar dos compromisos sociais.

Non falamos de participar nunha sesión de relaxación ou ioga, senón de non facer absolutamente nada, de xeito ocioso. Así aparece no dicionario do neerlandés (Van Dale). Esta entrada niksen aparece coa definición de “non facer nada” (niets uitvoeren). Reivindicamos a inactividade consciente e poñémolo en práctica? Importante: non hai que sentirse culpables por non facer nada. Hai que incluír o niksen no día a día, como apunta a periodista holandesa Annete Lavrijsen no libro Niksen. A arte holandesa de non facer nada.

Nun mundo no que parece que non hai maneira de desconectar, debemos deixar de pensar que como estamos demasiado ocupados e temos moito traballo non podemos perder o tempo. Esa idea hai que desterrala. Hai que apretar o botón de pausa. Así tamén imos combatir o estrés.

O consello vai tamén para alguén moi querido para min que se está deixando a pel en EE. UU., no eido da investigación, con xornadas laborais desmesuradas. Esta filosofía que vai contra a cultura da permanente ocupación debería poñerse tamén de moda no continente americano. Os expertos din que seremos máis felices se practicamos o niksen. Fagámoslles caso.