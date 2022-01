¿No a la guerra, sí a Putin?

“ME gustan los desfiles porque soy de Ferrol”. Lo dijo Yolanda Díaz el pasado 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, tras asistir a la correspondiente parada militar. Y en un chío, añadía: “Hoy desfilan nuestras FFAA y quiero mostrarles respeto y gratitud. Un nuevo país avanza, uno que protege, es plural y mira al futuro”. Dudo que Abascal, Iglesias, Otegui y Junqueras suscriban el mensaje, pero estoy seguro de que Casado y Sánchez no tendrían inconveniente en estampar su firma. Sobre todo cuando se refiere a España como un país que protege.

Esa es la misión de las Fuerzas Armadas, proteger. Y con este cometido partió de Ferrol la fragata Blas de Lezo hacia el Mar Negro. Proteger a un país pequeño frente a otro militarmente fuerte, en cumplimiento de sus compromisos con la organización a la que pertenecemos, la OTAN.

El clamoroso silencio de la vicepresidenta segunda contrasta con el protagonismo recobrado del resto de ministras de la coalición, de la parte Podemos, en especial de Irene Montero, quien por cierto todavía no dio explicaciones sobre su incremento patrimonial de 6.000 a 600.000 euros en solo seis años. Sería bueno conocer la posición de Díaz, llamada a ser candidata a la presidencia del Gobierno. Y quien sabe si de la Xunta. Nos debe una explicación. Hemos de saber si está con el Gobierno de España, la Unión Europea y la propia Ucrania o con Putin.

Tampoco Ana Pontón parece cómoda la situación, aunque el BNG se sumó al manifiesto de todos los partidos a la izquierda del PSOE, la mayoría de ellos soberanistas, en el que formalmente se pide la no intervención de España, pero que lógicamente se traduce en un apoyo a las ansias expansionistas del antiguo agente de la KGB. El no a la guerra que se aduce es patrimonio de toda persona de buena voluntad. Y la resolución de crisis por medios diplomáticos también es algo obvio. Si las partes están de acuerdo, claro. No parece el caso. Hay una banda, la de Putin, que amenazan con la guerra si los de otra nación soberana no se doblegan a sus exigencias. La situación en Ucrania nada tiene que ver con la de hace veinte años en Irak.

El BNG se mete en un charco con su apoyo a Putin. El mandatario ruso representa todo lo contrario a lo que dicen ser los nacionalistas gallegos. Atenta contra la soberanía de una nación, practica el capitalismo salvaje, envenena y encarcela cuando no mata a sus críticos, combate el feminismo y los movimientos LGTBI. En fin, no me puedo creer como alguien pueda estar a su lado.