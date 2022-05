No bebió, pero contento quedó

¿Se permitió el alcohol en la cena de gala de los reyes con el emir de Catar? Aunque los medios recogieron que la carta no incluía carne ni vino para respetar las reglas del Islam, en el menú impreso desvelado por la Cope figura que junto a dos exquisitos platos del chef Ramón Freixa se ofrecían botellas de Vallegarcía Viognier 2018, Marqués de Murrieta 17 y Juvé Camps Essential, que no son zumo de piña. Por lo visto, sólo los españoles tuvieron acceso. Los cataríes no cataron ni gota. Aún así, el emir aflojó la cartera y comprometió inversiones por 5.000 millones. No bebería, pero contento parece que estaba.

¿Tiene Formoso el don de la bilocación? Ser secretario xeral del PSdeG requiere seguir una agenda apretada. Ayer tocó reunión con mariscadoras, el martes manifestación en Santiago, el lunes cita con al alcalde de Cambados, etcétera. Si a eso se añade ser regidor de As Pontes y presidente de la Diputación, o es capaz de estar en tres sitios a la vez o ya nos dirá es el truco. Cuándo Feijóo compatibilizaba su cargo de líder nacional del PP con el de presidente de la Xunta, el socialista criticaba que algo no atendía bien...

¿Cuándo se estarán concluidos el orbital y el ‘orbitaliño’ que ayuden a descongestionar los saturados accesos al polígono de Costa Vella? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.