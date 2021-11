No cuadra: a menos paro más impuestos

DA la impresión de que los datos económicos con los que a diario nos bombardean son como los que nos ofrece el CIS mensualmente sobre intención de voto. Se nos presentan envueltos en un aura propagandística, con tanta intención política de mirada corta que les resta credibilidad. Hay síntomas de que, al igual que las encuestas electorales del señor Tezanos, el triunfalismo con que se publicitan responda más al deseo que a la realidad. El tiempo nos lo dirá. En medio aun de los efectos de la pandemia, nada es como antes. De hecho hay anuncios y posiciones contradictorias, más allá de las tan sonoras como frívolas peleas entre dos vicepresidentas.

Es imposible no dudar de cuanto nos cuentan. El mismo día en que los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social se adjetivan como los mejores de la historia, el mismo Gobierno anuncia que el sistema de pensiones no se sostiene y que por lo tanto será necesario que empresas y trabajadores coticen más. O sea, que ganen menos. No creo que nos engañen en el aspecto cuantitativo de las cifras, pero desconfiemos del cocinado. Ni el descenso del paro en octubre ni la cifra récord de afiliación tranquilizan a nadie.

La vicepresidenta Calviño y el ministro Escrivá, el de las pensiones, ya no confían en que el Estado pueda afrontar sus gastos con un crecimiento cualitativo de la economía. Porque si las condiciones laborales, incluidas las salariales, de los 20 millones de cotizantes fueran otras no se plantearían aumentar las cargas a empresas y trabajadores. Con más beneficios y mejores sueldos la hacienda pública podría sanearse. Pero no es este el modelo del Gobierno de coalición. La limosna, edulcorada en las distintas formas de subvención, resulta más rentable políticamente porque genera dependencia. El fenómeno es bien conocido en países latinoamericanos.

No solo se propone aumentar las cotizaciones a la seguridad social. También otras tasas e impuestos. Algunos nunca aquí imaginados, como el de las autovías. Resulta que algunas autopistas que las pagaban quienes las usaban pasarán a hacerlo todos los ciudadanos. La situación se torna especialmente injusta en Galicia, en donde continúan los peajes, los también denominados peajes en la sombra a cargo de todos a través de los impuestos y ahora se añadirán los de las autovías en un territorio periférico en que resultan imprescindibles para desplazarse.

La euforia económica con la que diariamente se despacha el Gobierno contrasta con la realidad. El empleo que se crea es en su mayor parte precario y temporal. A pesar de los buenos datos de los últimos meses, España subió a la primera posición del paro en Europa. Superamos hasta a Grecia en este poco honorable ranquin. La inflación también bate récords, y no solo por la electricidad. La industria está sumida en una profunda crisis, y no solo por la escasez de chips. En fin, todo gobernante ha de ser optimista por naturaleza. O parecerlo. Pero un exceso de triunfalismo resulta contraproducente. No resulta creíble, lo peor que le puede pasar a un político.

Y mientras tanto, Sánchez está un día con la derogación y otro en contra. ¿Conocerá su significado? Es igual. Lo que importa serán las consecuencias.